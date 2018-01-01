TEN: ВЗГЛЯД НА NIKE INC. СКВОЗЬ ПРИЗМУ Вирджила Абло™ Nike Inc. и Вирджил Абло представляют коллаборацию Ten: прошлое, настоящее и будущее Nike с точки

зрения спорта и культуры. Применяя свою эстетику к десяти моделям Nike, Вирджил рассказывает их

истории и по-новому передает суть каждой из них — от единственных в своем роде

классических Air Jordan 1 до постоянно совершенствующихся инновационных Zoom Vaporfly.