NIKE AIR PRESTO MID UTILITY X ACRONYM ®NikeLab и один из основателей Acronym Эрролсон Хью® объединили усилия, чтобы создать
уникальную репродукцию. Функциональность и практичность гармонично сочетаются
в этом инновационном продукте, находящемся вне времени и пространства.
TEN: ВЗГЛЯД НА NIKE INC. СКВОЗЬ ПРИЗМУ Вирджила Абло™Nike Inc. и Вирджил Абло представляют коллаборацию Ten: прошлое, настоящее и будущее Nike с точки
зрения спорта и культуры. Применяя свою эстетику к десяти моделям Nike, Вирджил рассказывает их
истории и по-новому передает суть каждой из них — от единственных в своем роде
классических Air Jordan 1 до постоянно совершенствующихся инновационных Zoom Vaporfly.