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NIKELAB

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NIKE AIR PRESTO MID UTILITY X ACRONYM ® NikeLab и один из основателей Acronym Эрролсон Хью® объединили усилия, чтобы создать
уникальную репродукцию. Функциональность и практичность гармонично сочетаются
в этом инновационном продукте, находящемся вне времени и пространства.

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НОВЫЕ РЕЛИЗЫ

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TEN: ВЗГЛЯД НА NIKE INC. СКВОЗЬ ПРИЗМУ Вирджила Абло™ Nike Inc. и Вирджил Абло представляют коллаборацию Ten: прошлое, настоящее и будущее Nike с точки
зрения спорта и культуры. Применяя свою эстетику к десяти моделям Nike, Вирджил рассказывает их
истории и по-новому передает суть каждой из них — от единственных в своем роде
классических Air Jordan 1 до постоянно совершенствующихся инновационных Zoom Vaporfly.

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44 20 7729 7688

Пн–Сб:
с 10:00 до 19:00

Вс:
с 12:00 до 18:00

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Пн–Вс:
с 10:00 до 21:00

39 02 6208 6289

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Вт–Сб:
с 10:00 до 19:30

Пн:
с 13:00 до 19:00

Вс:
закрыто

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