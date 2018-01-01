БОЛЬШЕ ЭМОЦИЙ ОТ ПРОБЕЖКИСделай свои пробежки яркими, добавив на кроссовки любимыеEmoji из NRC (доступно только для Nike Free RN Flyknit 2017 iD).Выбери значок для себя или добавь такой же, как у всей команды.Затем выбери эксклюзивную расцветку NIKEiD, чтобы создатькроссовки, с которыми не захочется расставаться.
ДЕЛАЙ КАК
SEXY PACE RUN CREWКруто, когда у команды есть свой любимый Emoji.с командой Sexy Pace. Эти 4 бегуна опубликовали так много селфи с одним Emoji,что даже свою команду они назвали в честь него. А потом добавили название на свои Free.Выбери и ты любимый Emoji для своей команды и добавь его на свои Free RN Flyknit 2017 iD.