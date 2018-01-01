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WE ARE ALL BROS Присоединяйся к международному движению #weareallbros, посвященному сплоченности,
многообразию, человечности и силе спорта, вместе с участником Матча всех звезд Яннисом
Адетокумбо и его братьями Танассисом и Костой. Читай дальше и узнай, как принять участие.

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Приложение Nike+ Run Club ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ БЕГА Только начинаешь бегать или готовишься к следующему забегу? В приложении Nike+ Run Club ты найдешь все необходимое, чтобы перейти на новый уровень. Миллионы бегунов будут вдохновлять тебя, а рекомендации экспертов — направлять каждый твой шаг. Мы поможем тебе достичь своих целей и сделаем твой путь интереснее.

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ОТСЛЕЖИВАЙ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ Каждый километр делает тебя лучше, поэтому мы с предельной точностью
 отслеживаем каждый параметр твоей пробежки — темп, дистанцию, маршрут и личные рекорды — и даем тебе возможность быть в курсе своих показателей.

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ПОЛУЧАЙ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ТРЕНЕРОВ С помощью функции Тренер Nike+ ты найдешь программу для любого типа тренировок. Каждая программа подстраивается под твои цели и уровень подготовки и адаптируется под твой прогресс, помогая тебе достичь своих целей.

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БЕГАЙ С ДРУЗЬЯМИ Сравнивать результаты и соревноваться с друзьями и другими бегунами по всему миру стало еще проще — просто добавляй к своим целям и вызовам хэштеги с количеством километров.

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НЕ ТЕРЯЙ МОТИВАЦИЮ Nike+ Run Club, поддержка друзей во время пробежки и мотивация от лучших атлетов помогут тебе выйти на новый уровень.

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ДЕЛИСЬ СВОИМИ УСПЕХАМИ Ты можешь не только добавить к своей публикации о пробежке фотографии, статистику и стикеры, но и выбрать, кто сможет ее увидеть — все твои знакомые из социальных сетей или только друзья в Nike+.

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

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