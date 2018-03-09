ТЕХНОЛОГИЯ NIKE ZOOMТехнология Nike Zoom была представлена в 1995 году спустя более 10 лет исследований и разработок.
Это система мгновенной амортизации, разработанная для атлетов, чей результат зависит от скорости.
ЧТО ТАКОЕ NIKE ZOOM?Система амортизации с продуманным расположением вставок Nike Air с туго
натянутыми и переплетенными волокнами внутри. Тонкая, но эффективная конструкция
преобразует давление при каждом шаге, придавая энергию следующему движению.
КАК РАБОТАЕТ NIKE ZOOM?Когда стопа касается земли, микроволокна в прессованных вставках Zoom Air
сжимаются, распределяя давление и смягчая ударную нагрузку. Затем они
быстро восстанавливают форму, придавая энергию следующему движению.
БОЛЬШЕ ZOOM НА ТВОЕЙ ПРОБЕЖКЕZoom Air — ключевой элемент наших самых скоростных беговых кроссовок,
который применяется в нескольких моделях линейки. Хочешь бежать
быстрее? Ну конечно. Узнай, как Zoom поможет тебе увеличить скорость.