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NIKE ZOOM

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NIKE ZOOM Наполненные сжатым воздухом вставки обеспечивают поддержку и амортизацию для комфорта на весь день.

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НЕВЕРОЯТНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ. НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СКОРОСТЬ. Технология Nike Zoom сочетает сжатый воздух и внутренние волокна, которые
обеспечивают мгновенную амортизацию, помогая двигаться еще быстрее.

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КУПИТЬ NIKE ZOOM Выбери обувь с мгновенной амортизацией для твоего вида спорта.

NIKE ZOOM ДЛЯ БЕГА Обувь, которая помогает двигаться вперед, обеспечивая
импульс для каждого движения.

NIKE ZOOM ДЛЯ ТРЕНИНГА Мгновенная амортизация при движении в любом
направлении для более эффективных тренировок.

NIKE ZOOM ДЛЯ БАСКЕТБОЛА Пробивайся, играй у кольца и выполняй подборы благодаря
возврату энергии амортизирующих вставок Zoom Air.

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ТЕХНОЛОГИЯ NIKE ZOOM Технология Nike Zoom была представлена в 1995 году спустя более 10 лет исследований и разработок.
Это система мгновенной амортизации, разработанная для атлетов, чей результат зависит от скорости.

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ЧТО ТАКОЕ NIKE ZOOM? Система амортизации с продуманным расположением вставок Nike Air с туго
натянутыми и переплетенными волокнами внутри. Тонкая, но эффективная конструкция
преобразует давление при каждом шаге, придавая энергию следующему движению.

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КАК РАБОТАЕТ NIKE ZOOM? Когда стопа касается земли, микроволокна в прессованных вставках Zoom Air
сжимаются, распределяя давление и смягчая ударную нагрузку. Затем они
быстро восстанавливают форму, придавая энергию следующему движению.

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БОЛЬШЕ ZOOM НА ТВОЕЙ ПРОБЕЖКЕ Zoom Air — ключевой элемент наших самых скоростных беговых кроссовок,
который применяется в нескольких моделях линейки. Хочешь бежать
быстрее? Ну конечно. Узнай, как Zoom поможет тебе увеличить скорость.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ZOOM
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