ДОБАВЛЕНО В КОРЗИНУ
ДОБАВЛЕНО В ИЗБРАННОЕ
Сделайте подарок, который подойдет каждому.
Размер: Кол-во: @  
Стандартная доставка подарочной карты осуществляется бесплатно
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ () ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ПОСМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ
В корзине нет товаров

NIKE AIR VAPORMAX

КУПИТЬ NIKE AIR
RSLP_P1_CDP_P1_Vapormax_Flyknit_2_RSLP_DESKTOP_1600x700_FINAL_APPROVED.jpg

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД С AIR Революция Air продолжается с Nike Air VaporMax Flyknit 2. Самая большая вставка Air теперь
сочетается с усовершенствованным верхом из материала Flyknit для улучшенной поддержки и защиты.

ДЛЯ МУЖЧИН
ДЛЯ ЖЕНЩИН
11.30.VM P3 UPDATE DESKTOP.jpg

РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT Самая инновационная система Air в сочетании
с ультралегким верхом из материала Flyknit.

NIKE AIR VAPORMAX Та же революционная система Air в сочетании
с укрепленным дышащим верхом из сетки.

0810_FA17_VM_CDP_P3_DESK_GBL_RN_VM_PURE_PLATINUM.jpg

NIKE AIR VAPORMAX

Верх из эластичного материала Flyknit и принципиально новая система
амортизации Air: кроссовки Nike Air VaporMax бросают вызов
не только традициям, но и самой гравитации.

0810_FA17_VM_CDP_P4_DESK_GBL_RN_VM_PURE_PLATINUM.jpg

НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЕГКОСТЬ Революционная система амортизации Air обеспечивает
невероятную легкость, гибкость и упругость.

0810_FA17_VM_CDP_P5_DESK_GBL_RN_VM_PURE_PLATINUM.jpg

НАПРАВЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА Верх из эластичного материала Flyknit обеспечивает
поддержку там, где это необходимо.

0810_FA17_VM_CDP_P6_DESK_GBL_RN_VM_PURE_PLATINUM.jpg

НЕВЕРОЯТНЫЙ КОМФОРТ Ни одного лишнего элемента — только
амортизация Air.

11.2-CDP-Vapormax-Mesh-P5_P6-CDP-P1-1600x600-FINAL-APPROVED.jpg

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ Представляем новые
Nike Air VaporMax. Та же
революционная система Air
и новый легкий верх из сетки.

ЛЕГКОСТЬ

Верх из сетки дополняет превосходную систему амортизации для полной свободы движений в любой ситуации.

СКОРОСТЬ

Многослойная структура обеспечивает поддержку там, где это необходимо.

ГИБКОСТЬ

Революционная система амортизации Air для невероятной легкости и упругости.

0629_SU17_VM_CDP_P7_DESK_GBL_VM.jpeg

В ОСНОВЕ ДИЗАЙНА За последние 30 лет технология Air стала самой популярной ассоциацией с брендом Nike.
Пройдя путь от модели Tailwind до новых VaporMax, новаторская идея Air трансформировала
целую отрасль и сделала Nike ведущей компанией в сфере инноваций.

КУЛЬМИНАЦИЯ РЕВОЛЮЦИИ AIR Air Max — это почти 30 лет разработок, которые привели к созданию Nike Air VaporMax,
реализующих весь потенциал Air: это легкость и стабильная амортизация на долгое время.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ИННОВАЦИЯХ VAPORMAX

ОБУВЬ

ОДЕЖДА

АКСЕССУАРЫ И СНАРЯЖЕНИЕ

РЕКОМЕНДОВАННОЕ

Loading