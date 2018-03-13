ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД С AIRРеволюция Air продолжается с Nike Air VaporMax Flyknit 2. Самая большая вставка Air теперь
сочетается с усовершенствованным верхом из материала Flyknit для улучшенной поддержки и защиты.
Верх из эластичного материала Flyknit и принципиально новая система
амортизации Air: кроссовки Nike Air VaporMax бросают вызов
не только традициям, но и самой гравитации.
НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЕГКОСТЬРеволюционная система амортизации Air обеспечивает
невероятную легкость, гибкость и упругость.
НАПРАВЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКАВерх из эластичного материала Flyknit обеспечивает
поддержку там, где это необходимо.
НЕВЕРОЯТНЫЙ КОМФОРТНи одного лишнего элемента — только
амортизация Air.
НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕПредставляем новые
Nike Air VaporMax. Та же
революционная система Air
и новый легкий верх из сетки.
В ОСНОВЕ ДИЗАЙНАЗа последние 30 лет технология Air стала самой популярной ассоциацией с брендом Nike.
Пройдя путь от модели Tailwind до новых VaporMax, новаторская идея Air трансформировала
целую отрасль и сделала Nike ведущей компанией в сфере инноваций.