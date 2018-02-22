ЕЩЕ БОЛЕЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ Мы собрали кроссовки React, на счету которых было не

менее 800 км дистанции, и попросили наших тестировщиков

оценить, насколько новыми, по их мнению, были эти

кроссовки. Ответы были разными: кто-то думал, что в

этих кроссовках пробежали около 150 км, а кто-то — что

они были абсолютно новыми. В среднем получилась

дистанция 25 км. А значит, этот пеноматериал по праву

может называться долговечным.