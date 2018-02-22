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NIKE EPIC REACT

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NIKE REACT Поиск еще более мягкого, упругого, легкого и долговечного пеноматериала
привел к изобретению революционной технологии амортизации — Nike React.

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БОЛЬШЕ МЯГКОСТИ, БОЛЬШЕ
ВОЗВРАТ ЭНЕРГИИ Были ли Nike LunarEpic Low Flyknit 2
самыми мягкими? Несомненно. А
будут ли новые Nike Epic React еще
мягче? Да, и мы даже измерили
на сколько — на 11%. А еще их
пеноматериал React на 13% более
упругий, чем пеноматериал Lunarlon,
использовавшийся в LunarEpic.

ЕЩЕ ЛЕГЧЕ Кроссовки Nike Epic React на 5% легче модели
LunarEpic Low Flyknit 2, что делает их одними
из самых легких кроссовок с потрясающей
амортизацией в истории.

ЕЩЕ БОЛЕЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ Мы собрали кроссовки React, на счету которых было не
менее 800 км дистанции, и попросили наших тестировщиков
оценить, насколько новыми, по их мнению, были эти
кроссовки. Ответы были разными: кто-то думал, что в
этих кроссовках пробежали около 150 км, а кто-то — что
они были абсолютно новыми. В среднем получилась
дистанция 25 км. А значит, этот пеноматериал по праву
может называться долговечным.

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РАЗРАБОТКА ПЕНОМАТЕРИАЛА

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Лучшие инновации создаются
на основе мнений атлетов. На
вопрос, что атлеты хотели бы
улучшить в системе амортизации,
они ответили просто: всё. И мы
приняли вызов.

Химики Nike в течение трех лет тестировали
новые материалы и конструкции. Перепробовав
около 400 вариантов, команда наконец
остановилась на Nike React.

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«ЭТО АБСОЛЮТНО НОВЫЙ МАТЕРИАЛ,
ДОПОЛНЕННЫЙ ПЛАВНЫМИ ЛИНИЯМИ
ДИЗАЙНА. РАНЬШЕ МЫ НЕ МОГЛИ
ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ТАКОЕ. ВОТ ЧТО ДЕЛАЕТ
NIKE REACT ТАКИМИ УНИКАЛЬНЫМИ».

ЭРНЕСТ КИМ

Директор отдела разработки инноваций, Nike

Вооружившись предоставленными лабораторией Nike
Sports Research Lab данными об анатомии стопы, дизайнеры
смогли точно определить, сколько пеноматериала Nike
React требовалось использовать в разных зонах.

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Чтобы придать пеноматериалу идеальную форму,
дизайнеры Nike вновь обратились к атлетам. Им
нужно было понять, как двигается стопа, в каком
направлении, с какой скоростью и силой.

Дизайнеры использовали компьютерное
моделирование с использованием
математических формул, чтобы создать
плавные анатомические линии подошвы
для максимальной функциональности.

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Nike Epic React Pink Matcha Беговые кроссовки

Nike Epic React Horizon Беговые кроссовки

Nike Epic React Horizon Беговые кроссовки

NIKE EPIC REACT Кроссовки с новой революционной системой амортизации из пеноматериала.

Nike Epic React Pink Matcha Беговые кроссовки

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ВСЕ МОДЕЛИ NIKE REACT

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