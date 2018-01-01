МЯГКОСТЬ И
АМОРТИЗАЦИЯ
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ.В технологии Nike Lunarlon используются специально
разработанные для каждого вида спорта пеноматериалы
различной плотности.Они обеспечивают мягкость и
адаптивную амортизацию без утяжеления.
КАК РАБОТАЕТ
LUNARLONСистема амортизации Lunarlon в подошве состоит из
двух частей, которые создают ощущение мягкости
и адаптивной амортизации без утяжеления.
ОБОЛОЧКА ИЗ БОЛЕЕ
ТВЕРДОГО ПЕНОМАТЕРИАЛАСтабилизирует мягкую сердцевину,
удерживая ее на месте, чтобы она
пружинила строго вверх.
ЛЕГКАЯ СЕРДЦЕВИНА
ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА Мягкая, но упругая сердцевина
из пеноматериала равномерно
распределяет ударную нагрузку
по большой площади.
БЕГЧаще всего технология Lunarlon используется в беговых кроссовках,
поскольку она позволяет равномерно распределить
нагрузку на стопу, обеспечивая мягкость и комфорт.