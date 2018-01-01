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NIKE LUNARLON

ВСЯ ОБУВЬ LUNARLON
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МЯГКОСТЬ И
АМОРТИЗАЦИЯ
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ. В технологии Nike Lunarlon используются специально
разработанные для каждого вида спорта пеноматериалы
различной плотности.Они обеспечивают мягкость и
адаптивную амортизацию без утяжеления.

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КАК РАБОТАЕТ
LUNARLON Система амортизации Lunarlon в подошве состоит из
двух частей, которые создают ощущение мягкости
и адаптивной амортизации без утяжеления.

ОБОЛОЧКА ИЗ БОЛЕЕ
ТВЕРДОГО ПЕНОМАТЕРИАЛА Стабилизирует мягкую сердцевину,
удерживая ее на месте, чтобы она
пружинила строго вверх.

ЛЕГКАЯ СЕРДЦЕВИНА
ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА
 Мягкая, но упругая сердцевина
из пеноматериала равномерно
распределяет ударную нагрузку
по большой площади.

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БЕГ Чаще всего технология Lunarlon используется в беговых кроссовках,
поскольку она позволяет равномерно распределить
нагрузку на стопу, обеспечивая мягкость и комфорт.

ДЛЯ МУЖЧИН
ДЛЯ ЖЕНЩИН
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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БЕГ Чаще всего технология Lunarlon используется в беговых кроссовках,
поскольку она позволяет равномерно распределить
нагрузку на стопу, обеспечивая мягкость и комфорт.

ДЛЯ МУЖЧИН
ДЛЯ ЖЕНЩИН
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Lunarlon_comp_v4_05.jpg

ТРЕНИНГ Невероятно легкие тренировочные кроссовки Lunarlon
обеспечивают адаптивную амортизацию без утяжеления,
что так необходимо для самых последних подходов.

ДЛЯ МУЖЧИН
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Lunarlon_comp_v4_05 w.jpg

ТРЕНИНГ Невероятно легкие тренировочные кроссовки Lunarlon
обеспечивают адаптивную амортизацию без утяжеления,
что так необходимо для самых последних подходов.

ДЛЯ МУЖЧИН
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Lunarlon_comp_v4_06.jpg

БАСКЕТБОЛ В баскетбольных кроссовках используется немного более
твердый материал Lunarlon, чем для беговой обуви, чтобы они
могли выдержать суровые условия этой интенсивной игры.

ДЛЯ МУЖЧИН
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Lunarlon_comp_v4_07.jpg

ТЕННИС При игре в теннис материал Lunarlon обеспечивает адаптивную
амортизацию на скорости и защищает от ударных нагрузок, позволяя
быстро реагировать и комфортно перемещаться по корту.

ДЛЯ МУЖЧИН
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Lunarlon_comp_v4_09.jpg

ТЕННИС При игре в теннис материал Lunarlon обеспечивает адаптивную
амортизацию на скорости и защищает от ударных нагрузок, позволяя
быстро реагировать и комфортно перемещаться по корту.

ДЛЯ МУЖЧИН
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Lunarlon_comp_v4_11.jpg

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