NIKE FREEСтремление Nike обеспечить естественность движений началось с концепции
«второй кожи». Спустя несколько десятилетий мы представили систему Nike Free.
ТО САМОЕ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТАБегать удобно, когда движения стопы не ограничиваются носками и кроссовками, когда ты чувствуешь рельеф и
температуру поверхности.Это основа концепции естественности движений и стремления Nike создавать обувь, которая
позволяет атлету лучше чувствовать поверхность и адаптируется к особенностям его тела и физическим данным.
РОЖДЕНИЕ NIKE FREEТехнология Nike Free вывела обувь на новый уровень и изменила принципы производства подошвы.
СИЛЬНЫЕ МЫШЦЫ СТОПЫВ 2001 году Тоби Хэтфилд (дизайнер Nike и брат Тинкера Хэтфилда) вместе с
группой исследователей отправились в Стэнфордский университет, где увидели,
как тренируется легкоатлетическая команда Вина Лананна. Атлеты бегали босиком
по траве университетского поля для гольфа, поскольку тренер обнаружил, что это
укрепляет стопы бегунов и повышает эффективность бега. Эта идея стала основой
для создания Nike Free.
АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЙ СТОПЫИспользуя передовые научные технологии для спорта (например, составление
схем распределения нагрузки и захват движения), исследователи лаборатории
Nike Sport Research Lab проанализировали биомеханику движений пальцев ног,
голеностопа, коленей и бедер при беге босиком по траве. Эти данные позволили
построить научную базу для разработки первой модели Nike Free.