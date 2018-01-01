ДОБАВЛЕНО В КОРЗИНУ
ДОБАВЛЕНО В ИЗБРАННОЕ
Сделайте подарок, который подойдет каждому.
Размер: Кол-во: @  
Стандартная доставка подарочной карты осуществляется бесплатно
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ () ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ПОСМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ
В корзине нет товаров

NIKE FREE

КУПИТЬ
P1_Free_D.jpg

NIKE FREE Стремление Nike обеспечить естественность движений началось с концепции
«второй кожи». Спустя несколько десятилетий мы представили систему Nike Free.

Flyknit_Innovation_CDP_P2_Desktop.jpg

ТО САМОЕ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА Бегать удобно, когда движения стопы не ограничиваются носками и кроссовками, когда ты чувствуешь рельеф и
температуру поверхности.Это основа концепции естественности движений и стремления Nike создавать обувь, которая
позволяет атлету лучше чувствовать поверхность и адаптируется к особенностям его тела и физическим данным.

КУПИТЬ NIKE FREE
P3line_Free.jpg
1102 Free CDP Shoebar DT.jpg

КУПИТЬ NIKE FREE Выбирай инновационные модели Nike Free для спорта и повседневной жизни.

NIKE FREE ДЛЯ БЕГА Пеноматериал двойной плотности для мягкой амортизации
и свободы движений в любом направлении.

NIKE FREE ДЛЯ ТРЕНИНГА Идеальное сочетание комфорта и
поддержки для свободы движений.

NIKE FREE ДЛЯ ЖИЗНИ Расширяется и сжимается при каждом шаге
для естественных движений стопы.

P3line_Free.jpg
Flyknit_Innovation_CDP_P7_Desktop.jpg

РОЖДЕНИЕ NIKE FREE Технология Nike Free вывела обувь на новый уровень и изменила принципы производства подошвы.

P5_Free_D.jpg

СИЛЬНЫЕ МЫШЦЫ СТОПЫ В 2001 году Тоби Хэтфилд (дизайнер Nike и брат Тинкера Хэтфилда) вместе с
группой исследователей отправились в Стэнфордский университет, где увидели,
как тренируется легкоатлетическая команда Вина Лананна. Атлеты бегали босиком
по траве университетского поля для гольфа, поскольку тренер обнаружил, что это
укрепляет стопы бегунов и повышает эффективность бега. Эта идея стала основой
для создания Nike Free.

P6_Free_D.jpg

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЙ СТОПЫ Используя передовые научные технологии для спорта (например, составление
схем распределения нагрузки и захват движения), исследователи лаборатории
Nike Sport Research Lab проанализировали биомеханику движений пальцев ног,
голеностопа, коленей и бедер при беге босиком по траве. Эти данные позволили
построить научную базу для разработки первой модели Nike Free.

Flyknit_Innovation_CDP_P8_Desktop.jpg
КУПИТЬ NIKE FREE
Flyknit_Innovation_CDP_P9_FooterNav_Desktop.jpg

ДРУГИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ NIKE Узнай, как продукты Nike помогают добиваться невероятных результатов в спорте.

ОБУВЬ

ОДЕЖДА

АКСЕССУАРЫ И СНАРЯЖЕНИЕ

РЕКОМЕНДОВАННОЕ

Loading