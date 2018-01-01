ТО САМОЕ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА Бегать удобно, когда движения стопы не ограничиваются носками и кроссовками, когда ты чувствуешь рельеф и

температуру поверхности.Это основа концепции естественности движений и стремления Nike создавать обувь, которая

позволяет атлету лучше чувствовать поверхность и адаптируется к особенностям его тела и физическим данным.