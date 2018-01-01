ТЕХНОЛОГИЯ NIKE FLYKNITПриняв во внимание самые популярные пожелания бегунов, специалисты Nike разработали материал,
который плотно прилегает к стопе, обеспечивая необходимую для занятий спортом поддержку и прочность.
ЧТО ТАКОЕ NIKE FLYKNIT?Материал из прочных и легких пучков волокон, сплетенных
в цельный верх для надежной фиксации стопы.
КАК РАБОТАЕТ NIKE FLYKNITПри создании верха из материала Flyknit используются разные способы плетения.
В некоторых зонах плетение более плотное для дополнительной поддержки,
другие зоны имеют более высокий коэффициент эластичности или
воздухопроницаемости. Более 40 лет исследований биомеханики стопы
помогли дизайнерам Nike определить расположение этих зон.