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NIKE FLYKNIT

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NIKE FLYKNIT Легкость и поддержка при каждом шаге, ударе и рывке.

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ЛЕГКОСТЬ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПОДДЕРЖКА. Технология Nike Flyknit задействует высокопрочные волокна для создания легкого верха
с зонами поддержки, эластичности и вентиляции.

КУПИТЬ NIKE FLYKNIT
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КУПИТЬ NIKE FLYKNIT Выбери кроссовки с оптимальным уровнем эластичности, поддержки и вентиляции для твоего вида спорта.

NIKE FLYKNIT ДЛЯ БЕГА Дышащая конструкция и зональная поддержка
для комфорта на самых длинных дистанциях.

NIKE FLYKNIT ДЛЯ БАСКЕТБОЛА Зоны эластичности и поддержки
там, где это необходимо.

NIKE FLYKNIT ДЛЯ ТРЕНИНГА Поддержка для естественной
свободы движений.

NIKE FLYKNIT ДЛЯ ЖИЗНИ
 Легкость, эластичность и
современный стиль
для ежедневного комфорта.

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ТЕХНОЛОГИЯ NIKE FLYKNIT Приняв во внимание самые популярные пожелания бегунов, специалисты Nike разработали материал,
который плотно прилегает к стопе, обеспечивая необходимую для занятий спортом поддержку и прочность.

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ЧТО ТАКОЕ NIKE FLYKNIT? Материал из прочных и легких пучков волокон, сплетенных
в цельный верх для надежной фиксации стопы.

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КАК РАБОТАЕТ NIKE FLYKNIT При создании верха из материала Flyknit используются разные способы плетения.
В некоторых зонах плетение более плотное для дополнительной поддержки,
другие зоны имеют более высокий коэффициент эластичности или
воздухопроницаемости. Более 40 лет исследований биомеханики стопы
помогли дизайнерам Nike определить расположение этих зон.

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ДРУГИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ NIKE Узнай, как продукты Nike помогают добиваться невероятных результатов в спорте.

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