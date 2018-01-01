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NIKE AIR

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NIKE AIR Наполненные сжатым воздухом вставки обеспечивают поддержку и амортизацию для комфорта на весь день.

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ИННОВАЦИИ AIR Функциональный дизайн обуви для бега стал основополагающим принципом,
положив начало смелым экспериментам в области разработки обуви.

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КУПИТЬ NIKE AIR Посмотри наши самые популярные кроссовки.

NIKE AIR ДЛЯ БЕГА Амортизация Air обеспечивает максимальную защиту
от ударных нагрузок и абсолютный комфорт.

NIKE AIR ДЛЯ БАСКЕТБОЛА Мягкость и надежная защита от ударных
нагрузок при каждом шаге.

NIKE AIR ДЛЯ ЖИЗНИ Сочетание функциональности,
комфорта и уникального стиля.

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ЧТО ТАКОЕ NIKE AIR? Технология Nike Air представляет собой сжатый воздух внутри прочной и гибкой подушки.
Она повышает гибкость и амортизацию, сохраняя свою структуру. Эластичные вставки Air Sole
быстро восстанавливают форму и снижают нагрузку на стопу, обеспечивая легкость и комфорт.

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ЛЕГКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ Технология Nike Air позволяет снизить вес кроссовок без
ущерба функциональности. Чем легче обувь, тем меньше
энергии атлет затрачивает при движении. Также технология
Nike Air позволяет обуви дольше обеспечивать поддержку
и комфорт как у новых кроссовок.

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ПОГЛОЩЕНИЕ УДАРОВ При каждом шаге система амортизации Nike Air
поглощает ударные нагрузки и мгновенно
принимает исходную форму. Это помогает атлетам
тренироваться еще интенсивнее, испытывая
абсолютный комфорт.

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АРХИВЫ NIKE ИСТОКИ AIR MAX Мир впервые увидел технологию Nike Air в 1979 году, и за последние четыре десятилетия она претерпела
множество изменений. В результате мы получили целый ряд технологий Air, разработанных для разных
типов активности. Смотри хронологию ниже.

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1978 ПОДОШВА NIKE AIR История Nike Air началась с блестящей идеи аэрокосмического инженера Френка Руди.
Во время визита в главную штаб-квартиру Nike он подарил Филу Найту пару беговых кроссовок,
оснащенных прототипом вставки Air Sole. А что произошло потом — известно всем.

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После многочисленных тестирований и поправок концепция
Френка Руди была применена в модели Air Tailwind 1978 года,
заложив основу инноваций в области беговой экипировки.
Но самое интересное началось позже, когда Тинкеру Хэтфилду
пришла идея: Nike должны показать Nike Air миру.

Оригинальная стелька Nike Air Sole

После многочисленных тестирований и поправок концепция
Френка Руди была применена в модели Air Tailwind 1978 года,
заложив основу инноваций в области беговой экипировки.
Но самое интересное началось позже, когда Тинкеру Хэтфилду
пришла идея: Nike должны показать Nike Air миру.

Оригинальная стелька Nike Air Sole

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1995 ZOOM AIR В 1995 году, спустя более десяти лет исследований
и разработок, появились кроссовки с технологией
Nike Zoom Air. Атлеты сразу оценили их мгновенную
низкопрофильную амортизацию. При соприкосновении
стопы с поверхностью эластичные волокна сокращаются
и быстро принимают исходную форму, высвобождая
взрывную энергию. Именно волокна, вплетенные в
прессованную вставку Nike Air, усиливают
амортизацию системы Zoom Air.

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1987 MAX AIR Вставка Max Air стала первым визуальным воплощением технологии Nike Air.
Вдохновившись зданием музея Центра Помпиду в Париже, построенного в
авангардистском стиле деконструктивизма, Тинкер Хэтфилд решил показать
миру Air Max через настоящее окно в подошве. И одна эта деталь дизайна
совершила революцию в обувной промышленности.

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Технология Max Air позволяет отказаться от тяжелых материалов подошвы,
снижая вес кроссовок без потери функциональности. В более легких кроссовках
атлет тратит меньше энергии во время тренировок. Амортизация Max Air поглощает
ударные нагрузки при приземлении, защищая мышцы, суставы и связки.

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ДРУГИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ NIKE Узнай, как продукты Nike помогают добиваться невероятных результатов в спорте.

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