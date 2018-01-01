1995 ZOOM AIR В 1995 году, спустя более десяти лет исследований

и разработок, появились кроссовки с технологией

Nike Zoom Air. Атлеты сразу оценили их мгновенную

низкопрофильную амортизацию. При соприкосновении

стопы с поверхностью эластичные волокна сокращаются

и быстро принимают исходную форму, высвобождая

взрывную энергию. Именно волокна, вплетенные в

прессованную вставку Nike Air, усиливают

амортизацию системы Zoom Air.