ЧТО ТАКОЕ NIKE AIR?Технология Nike Air представляет собой сжатый воздух внутри прочной и гибкой подушки.
Она повышает гибкость и амортизацию, сохраняя свою структуру. Эластичные вставки Air Sole
быстро восстанавливают форму и снижают нагрузку на стопу, обеспечивая легкость и комфорт.
ЛЕГКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬТехнология Nike Air позволяет снизить вес кроссовок без
ущерба функциональности. Чем легче обувь, тем меньше
энергии атлет затрачивает при движении. Также технология
Nike Air позволяет обуви дольше обеспечивать поддержку
и комфорт как у новых кроссовок.
ПОГЛОЩЕНИЕ УДАРОВПри каждом шаге система амортизации Nike Air
поглощает ударные нагрузки и мгновенно
принимает исходную форму. Это помогает атлетам
тренироваться еще интенсивнее, испытывая
абсолютный комфорт.
АРХИВЫ NIKEИСТОКИ AIR MAXМир впервые увидел технологию Nike Air в 1979 году, и за последние четыре десятилетия она претерпела
множество изменений. В результате мы получили целый ряд технологий Air, разработанных для разных
типов активности. Смотри хронологию ниже.
1978ПОДОШВА NIKE AIRИстория Nike Air началась с блестящей идеи аэрокосмического инженера Френка Руди.
Во время визита в главную штаб-квартиру Nike он подарил Филу Найту пару беговых кроссовок,
оснащенных прототипом вставки Air Sole. А что произошло потом — известно всем.
После многочисленных тестирований и поправок концепция
Френка Руди была применена в модели Air Tailwind 1978 года,
заложив основу инноваций в области беговой экипировки.
Но самое интересное началось позже, когда Тинкеру Хэтфилду
пришла идея: Nike должны показать Nike Air миру.
Оригинальная стелька Nike Air Sole
После многочисленных тестирований и поправок концепция
Френка Руди была применена в модели Air Tailwind 1978 года,
заложив основу инноваций в области беговой экипировки.
Но самое интересное началось позже, когда Тинкеру Хэтфилду
пришла идея: Nike должны показать Nike Air миру.
Оригинальная стелька Nike Air Sole
1995ZOOM AIRВ 1995 году, спустя более десяти лет исследований
и разработок, появились кроссовки с технологией
Nike Zoom Air. Атлеты сразу оценили их мгновенную
низкопрофильную амортизацию. При соприкосновении
стопы с поверхностью эластичные волокна сокращаются
и быстро принимают исходную форму, высвобождая
взрывную энергию. Именно волокна, вплетенные в
прессованную вставку Nike Air, усиливают
амортизацию системы Zoom Air.
1987MAX AIRВставка Max Air стала первым визуальным воплощением технологии Nike Air.
Вдохновившись зданием музея Центра Помпиду в Париже, построенного в
авангардистском стиле деконструктивизма, Тинкер Хэтфилд решил показать
миру Air Max через настоящее окно в подошве. И одна эта деталь дизайна
совершила революцию в обувной промышленности.
Технология Max Air позволяет отказаться от тяжелых материалов подошвы,
снижая вес кроссовок без потери функциональности. В более легких кроссовках
атлет тратит меньше энергии во время тренировок. Амортизация Max Air поглощает
ударные нагрузки при приземлении, защищая мышцы, суставы и связки.