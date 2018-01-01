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TheTenAirPrestoWhite.png

THE TEN: NIKE AIR PRESTO X OFF-WHITE Nike и Вирджил Абло представляют новую версию The Ten: Nike
Air Presto x Off-White в белом цвете. Это культовая модель 2000-х
годов со множеством дополнительных элементов дизайна на каркасе
и области пятки, которая сохранила классическую удобную посадку. В ПРОДАЖЕ С 3 АВГУСТА

ОБЗОР
TheTenAirPrestoBlack.png

THE TEN: NIKE AIR PRESTO X OFF-WHITE Nike и Вирджил Абло представляют новую версию The Ten: Nike
Air Presto x Off-White в черном цвете. Это культовая модель 2000-х
годов со множеством дополнительных элементов дизайна на каркасе
и области пятки, которая сохранила классическую удобную посадку. В ПРОДАЖЕ С 27 ИЮЛЯ

ОБЗОР
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“10”

Представляем книгу Nike x Off-White: узнай, как Вирджил Абло
разбирал на части и воссоздавал заново десять культовых
моделей Nike.

SU18_NIKELAB_THETEN_CDP_12_DES_2.jpg

“OFF-CAMPUS”

Популярные люди, задающие тенденции, говорят о
“The Ten”, а также о ценности культовых моделей
Nike и их месте в уличной культуре.

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