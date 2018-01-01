THE TEN: NIKE AIR PRESTO X OFF-WHITE Nike и Вирджил Абло представляют новую версию The Ten: Nike

Air Presto x Off-White в белом цвете. Это культовая модель 2000-х

годов со множеством дополнительных элементов дизайна на каркасе

и области пятки, которая сохранила классическую удобную посадку. В ПРОДАЖЕ С 3 АВГУСТА