ЛЕБРОН ДЖЕЙМСПрежде чем стать чемпионом НБА, Леброн был простым парнем из Акрона. Его легендарное
трудолюбие привело его к вершине успеха. Сегодня он непобедим, —телом, разумом
и духом, — и он не остановится ни перед чем, чтобы стать лучшим.
ДЛЯ НЕПОБЕДИМЫХ:LEBRON 15Если бы я думал только о славе,я бы не шел по стопам лучших.Если бы они не попытались стереть меня в пыль,я бы никогда не узнал, что могу восстать из пепла.Если бы они не поставили под сомнение честь моего города,я бы не стремился выполнить обещание во что бы то ни стало.Если бы они не попытались сломить меня,я бы не понял, что я непобедим.
«ЕСЛИ БЫ ОНИ НЕ ПОПЫТАЛИСЬ СЛОМИТЬ МЕНЯ,
Я БЫ НЕ ПОНЯЛ, ЧТО Я НЕПОБЕДИМ».
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