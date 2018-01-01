ДЛЯ НЕПОБЕДИМЫХ:

LEBRON 15

Если бы я думал только о славе,

я бы не шел по стопам лучших.

Если бы они не попытались стереть меня в пыль,

я бы никогда не узнал, что могу восстать из пепла.

Если бы они не поставили под сомнение честь моего города,

я бы не стремился выполнить обещание во что бы то ни стало.

Если бы они не попытались сломить меня,

я бы не понял, что я непобедим.