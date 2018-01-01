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КАЙРИ ИРВИНГ

КОЛЛЕКЦИЯ КАЙРИ
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КОЛЛЕКЦИЯ Игрок, задающий темп на площадке, Кайри заслужил уважение лиги своим
захватывающем стилем. Не важно, сколько защитников на его пути.
Если есть хоть один шанс прорвать защиту, Кайри его использует.

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FIND YOUR GROOVE:
KYRIE 4 Находясь в плотном окружении защитников, ты не чувствуешь свободу,
которая нужна для победы. Тебе нужно пространство для рывка, пасса,

разворота или шага назад — для доминирования на площадке.
Все это есть у Кайри — кроссовки Kyrie 4 с разделенной

подметкой, которые помогают делать резкие
маневры и разбивать защиту.

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БОЛЬШЕ МОДЕЛЕЙ KYRIE Баскетбольные кроссовки Kyrie для стремительной, но плавной смены направления движения.

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ВСЯ ОБУВЬ KYRIE
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ИГРОВАЯ ФОРМА КАЙРИ Поддержи Кайри и команду «Бостон Селтикс» — выбирай официальную игровую экипировку НБА.

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ВСЯ ЭКИПИРОВКА НБА
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СОЗДАЙ СВОЙ ДИЗАЙН КРОССОВОК KYRIE В NIKEiD Создай свой дизайн Kyrie 4 в командных цветах, добавив свое имя или игровой номер и выбрав подошву.

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ВСЯ ОБУВЬ KYRIE iD
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