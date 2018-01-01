FIND YOUR GROOVE:

KYRIE 4 Находясь в плотном окружении защитников, ты не чувствуешь свободу,

которая нужна для победы. Тебе нужно пространство для рывка, пасса,



разворота или шага назад — для доминирования на площадке.

Все это есть у Кайри — кроссовки Kyrie 4 с разделенной



подметкой, которые помогают делать резкие

маневры и разбивать защиту.