КОЛЛЕКЦИЯИгрок, задающий темп на площадке, Кайри заслужил уважение лиги своим
захватывающем стилем. Не важно, сколько защитников на его пути.
Если есть хоть один шанс прорвать защиту, Кайри его использует.
FIND YOUR GROOVE:
KYRIE 4Находясь в плотном окружении защитников, ты не чувствуешь свободу,
которая нужна для победы. Тебе нужно пространство для рывка, пасса,
разворота или шага назад — для доминирования на площадке.
Все это есть у Кайри — кроссовки Kyrie 4 с разделенной
подметкой, которые помогают делать резкие
маневры и разбивать защиту.
БОЛЬШЕ МОДЕЛЕЙ KYRIEБаскетбольные кроссовки Kyrie для стремительной, но плавной смены направления движения.