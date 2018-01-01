ИДЕАЛЬНАЯ ПОСАДКА Гроссо и его команда хотели уменьшить свободное пространство

в обуви, чтобы предотвратить скольжение стопы и помочь Кайри

делать первый шаг без потери энергии. «Мы очень много работали

над посадкой, чтобы обувь лучше реагировала на движения стопы

Кайли». Взяв за основу ремешок модели Kyrie 2, команда создала

внутреннюю систему поддержки из нитей Flywire —ультралегких и

невероятно прочных волокон. А затем они добавили ремешок на

переднюю часть стопы для фиксации.