KYRIE 3Молниеносный старт и динамичная игра позволяют Кайри доминировать
на площадке. Вместе с командой дизайнеров Nike он создал третью фирменную
модель кроссовок, которая обеспечивает не только молниеносную
скорость при рывках, но и адаптивную посадку и превосходную амортизацию
игрокам на любой позиции. Динамическое сцепление, гибкая система поддержки
и адаптивная амортизация — вот что отвечает требованиям Кайри.
ДИНАМИЧНАЯ СКОРОСТЬНезависимые опорные накладки и изогнутая подметка
обеспечивают превосходное сцепление,
позволяя играть в любой позиции.
ГИБКОСТЬ И ФИКСАЦИЯОбъединенный с нитями Flywire ремешок в передней части
стопы обеспечивает поддержку и адаптивную посадку для игроков
на любой позиции с любым стилем игры.
ОПТИМАЛЬНАЯ АМОРТИЗАЦИЯНизкопрофильная вставка Nike Zoom Air в
пятке обеспечивает адаптивную
амортизацию для комфорта в течение всей игры.
«ФИКСАЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ СТОПЫ ПОМОГАЕТ МНЕ СОХРАНЯТЬ СКОРОСТЬ И
РЕАГИРОВАТЬ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО НА ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ И ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ».КАЙРИ ИРВИНГ
В ОСНОВЕ ДИЗАЙНАПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕУ разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга бесконечный
список заслуг, но больше всего он известен мастерским
выполнением кроссоверов. «Мы хотели создать обувь, которая
позволит Кайли делать на площадке все, что только придет ему
в голову», — рассказывает менеджер по продукции Тони Гроссо.
Шаг первый: усовершенствовать сцепление подошвы модели
Kyrie 1. «Боковая часть тоже создает сцепление, а изогнутая
передняя часть помогает лучше чувствовать поверхность»,
— объясняет Гроссо.
ИДЕАЛЬНАЯ ПОСАДКАГроссо и его команда хотели уменьшить свободное пространство
в обуви, чтобы предотвратить скольжение стопы и помочь Кайри
делать первый шаг без потери энергии. «Мы очень много работали
над посадкой, чтобы обувь лучше реагировала на движения стопы
Кайли». Взяв за основу ремешок модели Kyrie 2, команда создала
внутреннюю систему поддержки из нитей Flywire —ультралегких и
невероятно прочных волокон. А затем они добавили ремешок на
переднюю часть стопы для фиксации.
НЕСРАВНЕННЫЙ МАСТЕР ИМПРОВИЗАЦИЙСпособности Кайри проявляются особенно ярко, когда
он находит брешь в защите, появившуюся даже на долю
секунды. «Он играет очень быстро, и его ноги передвигаются
с невероятной скоростью, — объясняет Гроссо, — и так на
протяжении всей игры». Чтобы передать неординарность
Кайри, дизайнеры добавили на черную поверхность
текстурированные шипы. «В этой игре нет ограничений»,
— говорит Гроссо. И в свои 24 года Кайри только начинает.