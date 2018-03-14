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БАСКЕТБОЛ

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KD11 PARANOID Кевин Дюрант знает, что многие ждут его поражения.
Поэтому он готов показать, на что способен. Всегда.
Новые KD11 Paranoid отражают его философию
«здоровой мании преследования». Уже в продаже
в ограниченном количестве.

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НОВИНКИ ОТ НАШИХ АТЛЕТОВ

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ПОЛ ДЖОРДЖ Неудержимый и самый универсальный баскетболист.

КАЙРИ ИРВИНГ Игрок, который задает темп на площадке.

ЛЕБРОН ДЖЕЙМС Трехкратный чемпион и самый мощный игрок.

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БАСКЕТБОЛЬНАЯ ОБУВЬ

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