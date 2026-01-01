Nike Factory Store Noventa

Nike Factory Store Noventa

Закрыто • Откроется завтра в 10:00

Via Marco Polo, 1

Via Marco Polo, 1

Noventa Di Piave, Veneto, 30020, IT

+39-04213 07899

Как добраться

Часы работы магазина

пн - вс: 10:00 - 20:00

Услуги

  • Информация о возврате товаров

    Информация о возврате товаров

    Этот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.

  • Подбор бра от Nike Fit

    Подбор бра от Nike Fit

    Посадка — это главное. Выбирай бра с правильной посадкой для любимых тренировок.

  • Подарочные карты Nike

    Подарочные карты Nike

    Этот магазин принимает подарочные карты, приобретенные в других магазинах Nike или на сайте Nike.com в местной валюте.

  • Распродажа 24/7

    Распродажа 24/7

    Экономия при покупке онлайн.

  • Nike Recycling & Donation

    Nike Recycling & Donation

    Recycling + Donation helps reduce waste by cleaning and donating or recycling used shoes and apparel. It’s how we make sure what’s already been worn lives on, even when you’re done wearing it. Conditions do apply.

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