Вернуться к поискуNike Factory Store - Desert RidgeОткрыто • Закрывается в 21:0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363Как добратьсяЧасы работы магазинапн - сб: 11:00 - 21:00вс: 11:00 - 18:00УслугиПолучение заказаПокупай любимые модели онлайн и забирай их в магазине.Эксперты NikeНаша команда экспертов готова ответить на любые вопросы о спорте и стиле в режиме реального времени.Твой идеальный шопинг60 дней на тестирование товаров и возврат любого товара без чека — только для членов клуба.Распродажа Nike FactoryОбразы и скидки из магазинов Nike Factory Store теперь доступны онлайн.Распродажа Nike FactoryЧлены клуба получают больше преимуществНовые члены клуба получают скидку 15% на первую покупку в физическом магазине*, а также другие преимущества для членов клуба. * Возможны исключения.Ближайшие магазиныСписок магазиновNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USОткрыто • Закрывается в 20:00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USОткрыто • Закрывается в 21:00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USОткрыто • Закрывается в 21:00