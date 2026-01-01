Nike Store Napoli (Partnered)

Nike Store Napoli (Partnered)

Открыто • Закрывается в 21:00

Via Alessandro Scarlatti, 102

Vomero

Napoli, Camapania, 80129, IT

0039 0813723346

Как добраться

Часы работы магазина

пн - вс: 09:00 - 21:00

Услуги

  • Информация о возврате товаров

    Информация о возврате товаров

    Этот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.

  • Подбор бра от Nike Fit

    Подбор бра от Nike Fit

    Посадка — это главное. Выбирай бра с правильной посадкой для любимых тренировок.

  • Награды для членов клуба

    Награды для членов клуба

    Мы выражаем благодарность членам клуба с помощью особых предложений и промоакций.

  • Самовывоз

    Самовывоз

    Покупки, совершенные на nike.com, могут быть получены в этом магазине.

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