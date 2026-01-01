Nike Store Monte Carlo (Partnered)

Nike Store Monte Carlo (Partnered)

Открыто • Закрывается в 19:00

7 Ave. Saint-Charles

MONACO, Alpes-Maritimes, 98000, FR

00377 97 98 25 00

Как добраться

Часы работы магазина

пн - чт: 10:00 - 19:00
пт - сб: 10:00 - 19:30
вс: Закрыто

Услуги

  • Информация о возврате товаров

    Информация о возврате товаров

    Этот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.

  • Подбор бра от Nike Fit

    Подбор бра от Nike Fit

    Посадка — это главное. Выбирай бра с правильной посадкой для любимых тренировок.

  • Программа Nike по переработке и благотворительности

    Программа Nike по переработке и благотворительности

    Программа Nike по переработке и благотворительности помогает сокращать объем отходов в виде старой одежды и обуви. С ее помощью мы дарим старым вещам вторую жизнь. Ознакомься с условиями акции.

Ближайшие магазины