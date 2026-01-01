Nike Store City Stars (Phase 2)

Nike Store City Stars (Phase 2)

Закрыто • Открывается в 10:00

CityStars Mall

no.2260/2265

Heliopolis

Cairo, Cairo, 11757, EG

002 01066651676

Как добраться

Часы работы магазина

пн - вс: 10:00 - 00:00

Услуги

  • Информация о возврате товаров

    Информация о возврате товаров

    Этот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.

Ближайшие магазины