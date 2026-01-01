Вернуться к поискуNike Store City Stars (Phase 2)Закрыто • Открывается в 10:00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676Как добратьсяЧасы работы магазинапн - вс: 10:00 - 00:00УслугиИнформация о возврате товаровЭтот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.Ближайшие магазиныСписок магазиновNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGЗакрыто • Открывается в 10:00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGЗакрыто • Открывается в 10:00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGЗакрыто • Открывается в 10:00