Вернуться к поискуNike Serdika Mall (Partnered)Закрыто • Открывается в 10:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Как добратьсяЧасы работы магазинапн - вс: 10:00 - 22:00УслугиИнформация о возврате товаровЭтот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.Подбор бра от Nike FitПосадка — это главное. Выбирай бра с правильной посадкой для любимых тренировок.Ближайшие магазиныСписок магазиновNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGЗакрыто • Открывается в 08:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGЗакрыто • Открывается в 10:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGЗакрыто • Открывается в 08:00