Nike Serdika Mall (Partnered)

Nike Serdika Mall (Partnered)

Закрыто • Открывается в 10:00

48 Sytniakovo Blvd.

1505 Sofia

Sofia, 1505, BG

359897000261

Как добраться

Часы работы магазина

пн - вс: 10:00 - 22:00

Услуги

  • Информация о возврате товаров

    Информация о возврате товаров

    Этот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.

  • Подбор бра от Nike Fit

    Подбор бра от Nike Fit

    Посадка — это главное. Выбирай бра с правильной посадкой для любимых тренировок.

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