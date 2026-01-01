Nike Podium

Nike Podium

Закрыто • Открывается в 11:00

2/F The Podium, 12 ADB Ave.,

Ortigas Center

Mandaluyong City, 1550, PH

+63 2 8281 6105

Как добраться

Часы работы магазина

пн - чт: 11:00 - 22:00
пт - вс: 10:00 - 22:00

Услуги

  • Подбор бра от Nike Fit

    Подбор бра от Nike Fit

    Посадка — это главное. Выбирай бра с правильной посадкой для любимых тренировок.

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