Вернуться к поискуNike PodiumЗакрыто • Открывается в 11:002/F The Podium, 12 ADB Ave.,Ortigas CenterMandaluyong City, 1550, PH+63 2 8281 6105Как добратьсяЧасы работы магазинапн - чт: 11:00 - 22:00пт - вс: 10:00 - 22:00УслугиПодбор бра от Nike FitПосадка — это главное. Выбирай бра с правильной посадкой для любимых тренировок.Ближайшие магазиныСписок магазиновNike Galleria - Quezon City2/F, Robinsons Galleria, Ortigas AveQuezon City, 1600, PHЗакрыто • Открывается в 10:00Nike MagnoliaUpper Ground Floor Robinsons Magnolia,Aurora BoulevardQuezon City, Metro Manila, 1111, PHЗакрыто • Открывается в 10:00Nike The FortG/F B3 Bonifacio High St., 9th Ave.Taguig City, Metro Manila, 1635, PHЗакрыто • Открывается в 10:00