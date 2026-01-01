Nike Factory Store - Tejon Ranch

Nike Factory Store - Tejon Ranch

Открыто • Закрывается в 20:00

Tejon Ranch

5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300

Arvin, CA, 93203-2458, US

6618582151

Как добраться

Часы работы магазина

пн - вс: 10:00 - 20:00

Услуги

  • Получение заказа

    Получение заказа

    Покупай любимые модели онлайн и забирай их в магазине.

  • Члены клуба получают больше преимуществ

    Члены клуба получают больше преимуществ

    Новые члены клуба получают скидку 15% на первую покупку в физическом магазине*, а также другие преимущества для членов клуба. * Возможны исключения.

  • Эксперты Nike

    Эксперты Nike

    Наша команда экспертов готова ответить на любые вопросы о спорте и стиле в режиме реального времени.

  • Твой идеальный шопинг

    Твой идеальный шопинг

    60 дней на тестирование товаров и возврат любого товара без чека — только для членов клуба.

  • Распродажа Nike Factory

    Распродажа Nike Factory

    Образы и скидки из магазинов Nike Factory Store теперь доступны онлайн.

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