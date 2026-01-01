Вернуться к поискуNike Factory Store SandaОткрыто • Закрывается в 20:00北区上津台7-3神戸三田プレミアムアウトレット910区画神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP+81 78 983 3908Как добратьсяЧасы работы магазинапн - вс: 10:00 - 20:00УслугиПодарочные карты NikeЭтот магазин принимает подарочные карты, приобретенные в других магазинах Nike или на сайте Nike.com в местной валюте.Возвраты товаров, приобретенных на Nike.com и в приложении NikeЭтот магазин принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.ПодробнееСканируй штрихкоды товаров с помощью приложения Nike, чтобы посмотреть другие размеры и расцветки.Ближайшие магазиныСписок магазиновNike Kobe Motomachi中央区三宮町3-3-2三宮Westビル1F神戸市, 兵庫県, 650-0021, JPОткрыто • Закрывается в 20:00Nike Factory Store Kobe垂水区海岸通12-2三井アウトレットパークマリンピア神戸2390区画神戸市, 兵庫県, 655-0036, JPОткрыто • Закрывается в 20:00Nike Expocity千里万博公園2-1ららぽ-とEXPOCITY1F吹田市, 大阪府, 565-0826, JPОткрыто • Закрывается в 21:00