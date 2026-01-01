Nike Factory Store Sanda

Nike Factory Store Sanda

Открыто • Закрывается в 20:00

北区上津台7-3

神戸三田プレミアムアウトレット910区画

神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP

+81 78 983 3908

Как добраться

Часы работы магазина

пн - вс: 10:00 - 20:00

Услуги

  • Подарочные карты Nike

    Подарочные карты Nike

    Этот магазин принимает подарочные карты, приобретенные в других магазинах Nike или на сайте Nike.com в местной валюте.

  • Возвраты товаров, приобретенных на Nike.com и в приложении Nike

    Возвраты товаров, приобретенных на Nike.com и в приложении Nike

    Этот магазин принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.

  • Подробнее

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    Сканируй штрихкоды товаров с помощью приложения Nike, чтобы посмотреть другие размеры и расцветки.

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