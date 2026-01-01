Вернуться к поискуNike Factory Store - OntarioЗакрыто • Открывается в 10:00Ontario Mills4557 Mills Cir.Ontario, CA, 91764-5220, US9099802448Как добратьсяЧасы работы магазинапн - чт: 10:00 - 20:00пт - сб: 10:00 - 21:00вс: 11:00 - 20:00УслугиПолучение заказаПокупай любимые модели онлайн и забирай их в магазине.Стать членом клубаНовые члены клуба в приложении Nike получают скидку 15% на первую покупку в физическом магазине.Эксперты NikeНаша команда экспертов готова ответить на любые вопросы о спорте и стиле в режиме реального времени.Твой идеальный шопинг60 дней на тестирование товаров и возврат любого товара без чека — только для членов клуба.Распродажа Nike FactoryОбразы и скидки из магазинов Nike Factory Store теперь доступны онлайн.Распродажа Nike FactoryБлижайшие магазиныСписок магазиновNike Victoria Gardens12431 S Mainstreet, Suite 1220Rancho Cucamonga, CA, 91739-8883, USЗакрыто • Открывается в 10:00Nike Factory Store - RedlandsMountain Grove at Citrus Plaza27641 San Bernardino Ave. #100Redlands, CA, 92374-5046, USЗакрыто • Открывается в 10:00Nike Factory Store - OrangeOutlets at Orange20 City Blvd. W, Space A1Orange, CA, 92868-3102, USЗакрыто • Открывается в 10:00