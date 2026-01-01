Вернуться к поискуNike Factory Store - FarmingtonЗакрыто • Открывается в 10:00210 North Station ParkwayFarmington, UT, 84025-2881, US8014515492Как добратьсяЧасы работы магазинапн - сб: 10:00 - 21:00вс: 12:00 - 18:00УслугиПолучение заказаПокупай любимые модели онлайн и забирай их в магазине.Члены клуба получают больше преимуществНовые члены клуба получают скидку 15% на первую покупку в физическом магазине*, а также другие преимущества для членов клуба. * Возможны исключения.Эксперты NikeНаша команда экспертов готова ответить на любые вопросы о спорте и стиле в режиме реального времени.Твой идеальный шопинг60 дней на тестирование товаров и возврат любого товара без чека — только для членов клуба.Распродажа Nike FactoryОбразы и скидки из магазинов Nike Factory Store теперь доступны онлайн.Распродажа Nike FactoryБлижайшие магазиныСписок магазиновNike Factory Store - West JordanJordan Landing3736 W Center Park Dr.#120West Jordan, UT, 84084-5534, USЗакрыто • Открывается в 10:00Nike Factory Store - Park CityJunction Commons6699 N Landmark Dr. #L-100Park City, UT, 84098-4529, USЗакрыто • Открывается в 10:00Nike Mountain View Village13348 Teal Ridge Way Suite N-140Riverton, UT, 84096-0000, USЗакрыто • Открывается в 10:00