Вернуться к поискуNike Factory Store - CitadelОткрыто • Закрывается в 21:00Citadel Outlets100 Citadel Dr Suite 561Commerce, CA, 90040-1523, US3237201684Как добратьсяЧасы работы магазинапн - вс: 10:00 - 21:00Время работы в праздникипт, 7 авг. - чт, 13 авг.: 10:00 - 21:00УслугиПолучение заказаПокупай любимые модели онлайн и забирай их в магазине.Стать членом клубаНовые члены клуба в приложении Nike получают скидку 15% на первую покупку в физическом магазине.Эксперты NikeНаша команда экспертов готова ответить на любые вопросы о спорте и стиле в режиме реального времени.Твой идеальный шопинг60 дней на тестирование товаров и возврат любого товара без чека — только для членов клуба.Распродажа Nike FactoryОбразы и скидки из магазинов Nike Factory Store теперь доступны онлайн.Распродажа Nike FactoryБлижайшие магазиныСписок магазиновNike Community Store - East LA4585 Whittier BlvdEast Los Angeles, CA, 90022-2432, USЗакрыто • Откроется завтра в 10:00Nike Community Store - Watts9801 S Alameda StLos Angeles, CA, 90002-3158, USЗакрыто • Откроется завтра в 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USОткрыто • Закрывается в 21:00