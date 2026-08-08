Nike Factory Store - Citadel

Nike Factory Store - Citadel

Открыто • Закрывается в 21:00

Citadel Outlets

100 Citadel Dr Suite 561

Commerce, CA, 90040-1523, US

3237201684

Как добраться

Часы работы магазина

пн - вс: 10:00 - 21:00

Время работы в праздники

пт, 7 авг. - чт, 13 авг.: 10:00 - 21:00

Услуги

  • Получение заказа

    Получение заказа

    Покупай любимые модели онлайн и забирай их в магазине.

  • Стать членом клуба

    Стать членом клуба

    Новые члены клуба в приложении Nike получают скидку 15% на первую покупку в физическом магазине.

  • Эксперты Nike

    Эксперты Nike

    Наша команда экспертов готова ответить на любые вопросы о спорте и стиле в режиме реального времени.

  • Твой идеальный шопинг

    Твой идеальный шопинг

    60 дней на тестирование товаров и возврат любого товара без чека — только для членов клуба.

  • Распродажа Nike Factory

    Распродажа Nike Factory

    Образы и скидки из магазинов Nike Factory Store теперь доступны онлайн.

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