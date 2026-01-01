Nike Factory Store Aubonne

Nike Factory Store Aubonne

Открыто • Закрывается в 19:00

Outlet Aubonne

Chemin du Pre-Neuf 14

Aubonne, Vaud, 1170, CH

+41 21 588 1945

Как добраться

Часы работы магазина

пн - ср: 10:00 - 19:00
чт - пт: 10:00 - 21:00
сб: 09:00 - 19:00
вс: Закрыто

Услуги

  • Распродажа 24/7

    Распродажа 24/7

    Экономия при покупке онлайн.

  • Информация о возврате товаров

    Информация о возврате товаров

    Этот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

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