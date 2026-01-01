Вернуться к поискуNIKE - Doha City CentreЗакрыто • Откроется завтра в 10:00Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.DOHA, Doha, 00000, QA97444377987Как добратьсяЧасы работы магазинапн - ср: 10:00 - 22:00чт - пт: 10:00 - 00:00сб - вс: 10:00 - 22:00УслугиИнформация о возврате товаровЭтот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.Подбор бра от Nike FitПосадка — это главное. Выбирай бра с правильной посадкой для любимых тренировок.Ближайшие магазиныСписок магазиновNIKE - Mall Of QatarAl Jahhaniya Interchange, Street 373Ar-RayyanDOHA, Doha, 00000, QAЗакрыто • Откроется завтра в 10:00NIKE OUTLET - AIRPORT RD, DOHAAL QADEM STREET, DOHADoha, Doha, 00000, QAЗакрыто • Откроется завтра в 10:00NIKE - MARASSI GALLERIA MALLshop 126 bldg 166 road 6403 block 264Diyar al Muharraq BahrainMARASSI GALLERIADiyar Al Muharraq, Muharraq, 246, BHЗакрыто • Откроется завтра в 10:00