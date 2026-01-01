NIKE - Doha City Centre

NIKE - Doha City Centre

Закрыто • Откроется завтра в 10:00

Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.

DOHA, Doha, 00000, QA

97444377987

Как добраться

Часы работы магазина

пн - ср: 10:00 - 22:00
чт - пт: 10:00 - 00:00
сб - вс: 10:00 - 22:00

Услуги

  • Информация о возврате товаров

    Информация о возврате товаров

    Этот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.

  • Подбор бра от Nike Fit

    Подбор бра от Nike Fit

    Посадка — это главное. Выбирай бра с правильной посадкой для любимых тренировок.

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