Вернуться к поискуNike Well Collective Arese (Partnered)Закрыто • Открывается в 09:00Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11IL CentroArese, Lombardy, 20020, IT+39 02 9387 6006Как добратьсяЧасы работы магазинапн - вс: 09:00 - 22:00УслугиИнформация о возврате товаровЭтот магазин не принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.Ближайшие магазиныСписок магазиновNike Store Milan Porta Nuova (Partnered)Piazza Gae Aulenti 6Milano, Lombardy, 20154, ITЗакрыто • Открывается в 10:00Jordan World Of Flight Milan (Partnered)via Torino 21Milano, Lombardy, 20123, ITЗакрыто • Открывается в 10:00Nike Store Milano Loreto (Partnered)Corso Buenos Aires, 59Milan, Lombardy, 20124, ITЗакрыто • Открывается в 10:00