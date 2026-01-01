Nike Factory Store Liege

Nike Factory Store Liege

Закрыто • Откроется завтра в 09:30

Chaussee de Tongres 269

LIEGE, Wallonia, 4000, BE

+32 04 366 13 28

Как добраться

Часы работы магазина

пн - сб: 09:30 - 19:00
вс: Закрыто

Услуги

  • Возвраты товаров, приобретенных на Nike.com и в приложении Nike

    Возвраты товаров, приобретенных на Nike.com и в приложении Nike

    Этот магазин принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.

  • Распродажа 24/7

    Распродажа 24/7

    Экономия при покупке онлайн.

  • Подарочные карты Nike

    Подарочные карты Nike

    Этот магазин принимает подарочные карты, приобретенные в других магазинах Nike или на сайте Nike.com в местной валюте.

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