Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

Закрыто • Открывается в 10:00

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

Как добраться

Часы работы магазина

пн - пт: 10:00 - 18:00
сб - вс: 10:00 - 20:00

Время работы в праздники

ср, 12 авг. - вт, 18 авг.: 10:00 - 20:00

Услуги

  • Подарочные карты Nike

    Подарочные карты Nike

    Этот магазин принимает подарочные карты, приобретенные в других магазинах Nike или на сайте Nike.com в местной валюте.

  • Возвраты товаров, приобретенных на Nike.com и в приложении Nike

    Возвраты товаров, приобретенных на Nike.com и в приложении Nike

    Этот магазин принимает к возврату товары, приобретенные на Nike.com или в приложении Nike.

  • Распродажа 24/7

    Распродажа 24/7

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