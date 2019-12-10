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Революционный пеноматериал Nike React обеспечивает мгновенную амортизацию и непревзойденную мягкость. Теперь он используется для достижения новой цели Nike: снизить число беговых травм. Модель Nike React Infinity Run, созданная для предотвращения травм, — это первый шаг на пути к нашей мечте. Пеноматериала React стало больше на 24%, чем в кроссовках Nike Epic React Flyknit 2, более широкое основание обеспечивает дополнительную стабилизацию, а особая конструкция в форме кресла-качалки делает движения стопы более плавными. Прокрути вниз, чтобы узнать, что делает пеноматериал React таким уникальным.

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Nike React Infinity Run

Nike React Infinity Run

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Nike React Infinity Run

Nike React Infinity Run

Available for Members in January

Поразительная универсальность

Когда мы выпустили первые кроссовки с пеноматериалом Nike React в июне 2017 года, мы знали, что он положит начало новой эпохе. Но никто в Nike не мог и представить, насколько пеноматериал React окажется универсальным. Теперь он представлен в обуви для самых разных видов активности: от баскетбола и бега до гольфа и тренинга. Благодаря ему даже самые стильные спортивные модели стали еще комфортнее.

Наш самый функциональный пеноматериал

Амортизация. Долговечность. Мягкость. Легкость. «Как правило, инновационные амортизирующие материалы улучшают один или два функциональных параметра, — говорит Эрнест Ким, директор международного отдела разработки обуви для бега Nike. — Но пеноматериал Nike React получил значительные улучшения по всем параметрам: поглощение ударных нагрузок, возврат энергии, легкость и долговечность. Именно поэтому мы называем его нашим самым функциональным пеноматериалом».

Непревзойденная прочность

Одна из ключевых особенностей данного амортизирующего пеноматериала — это сочетание мягкости и долговечности. Обычно приходится выбирать что-то одно, поскольку эти качества считаются несовместимыми. Но технология Nike React — исключение. Пеноматериал сохранил свою прочность и мягкость после серьезного технического воздействия, имитирующего нагрузку при длительном износе.

Легкость и мягкость

Нам удалось сделать пеноматериал мягким без утяжеления конструкции. Мы объединили полимеры — термопластичные эластомеры (TPE) и этиленвинилацетат (EVA), — чтобы добиться поистине уникального результата.

Подробнее о технологии, используемой в модели Nike React Infinity Run

Чтобы узнать, сможет ли новая модель помочь снизить число травм по сравнению с кроссовками с системой управления движением, мы провели исследование при поддержке Фонда исследований в области спортивной медицины британской Колумбии (BCSMRF). В течение 12-недельной программы тренировок атлеты бежали на разные дистанции, а в конце пробегали полумарафон. Результаты показали, что мы на верном пути: во время тестирования* кроссовки Nike React Infinity Run продемонстрировали на 52% меньший уровень травматизма, чем Nike Structure 22, наша лучшая модель с системой управления движением.

*Исследование, в котором 226 мужчин и женщин тренировались в течение 12 недель, показало, что модель Nike React Infinity Run снижает количество травм на 52% по сравнению с кроссовками Nike Air Zoom Structure 22 (травма = пропуск не менее трех пробежек подряд из-за болей, явивших следствием бега). В ходе нашего исследования травмы получили 30,3% бегунов в кроссовках Nike Air Zoom Structure 22 и лишь 14,5% бегунов в кроссовках Nike React Infinity Run.