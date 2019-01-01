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Теперь NIKEiD — это NIKE BY YOU. Только ты, мы и миллионы возможностей.

Твоя коллаборация со Стефаном

Добавь индивидуальности

Твоя коллаборация со Стефаном

Создать дизайн
Твоя коллаборация со Стефаном

Добавь индивидуальности

Твоя коллаборация со Стефаном

Создать дизайн

Начать

Создай дизайн спортивной модели

Начни прямо сейчас

Создай дизайн повседневной легенды

Начни прямо сейчас

BASKETBALL BY YOU

У каждого игрока есть своя история. Расскажи свою.

Создать дизайн

У каждого игрока есть своя история. Расскажи свою.

Создать дизайн

Как это работает

Мы даем чистый холст и инструменты.

Ты создаешь уникальный дизайн в своем стиле.

Твоя личная модель Nike будет у тебя через 2–5 недель.

Как это работает

Мы даем чистый холст и инструменты.

Ты создаешь уникальный дизайн в своем стиле.

Твоя личная модель Nike будет у тебя через 2–5 недель.