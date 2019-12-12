Made To Play

    Made To Play

    Она не сможет пойти за мечтой, если будет стоять на месте

    А ты знаешь, что большинство девочек не посвящает физической активности даже одного часа в день? На самом же деле, когда они активны, они добиваются большего в спорте и жизни. Проще говоря, игры помогают девочкам быть здоровыми, счастливыми и успешными.

    Nike Game Growers

    У девочек в США есть возможность развивать спорт в своих
    сообществах с помощью инновационной программы
    Game Growers, разработанной Nike совместно с
    некоторыми командами НБА и женской НБА.

    Nike Game Growers

    У девочек в США есть возможность развивать спорт в своих сообществах с помощью инновационной программы Game Growers, разработанной Nike совместно с некоторыми командами НБА и женской НБА.

    Проект Game Growers предоставляет восьмиклассницам пространство, инструменты, ресурсы и поддержку, необходимые для продвижения изменений в сфере баскетбола и других видов спорта.

    Подробнее

    Фонд Made To Play: Gurls Talk

    Когда девочки играют, они добиваются большего в спорте и жизни. Вместе
    с Women Win и Gurls Talk мы организовали фонд Gurls Talk Made to Play
    для поддержки женщин, которые меняют жизнь девочек в своих сообществах
    к лучшему. Из сотен заявок на участие из 45 стран были выбраны 17 девушек.
    Они получат не только средства для своих проектов, направленных на девочек
    до 14 лет, но и поддержку и рекомендации по тренировкам от экспертов
    Women Win. Узнай истории трех победительниц: они рассказывают, как меняют
    жизнь девочек к лучшему через спорт.

    Игра — это сила

    Сотрудничая с общественными организациями по всему миру, мы ломаем барьеры, формируем сообщество единомышленников и помогаем девочками открыть в себе потенциал с помощью силы игр и спорта.

    Мбали Дламини

    Мбали Дламини — тренер из Соуэто (ЮАР), которая проводит послешкольные занятия с 120 девочками в рамках программы Altus Sport. Благодаря финансированию Made to Play Мбали расширяет программу, и теперь в нее входят крикет, уличный футбол и игра «Тихий мяч», а также обучение ключевым навыкам, которые помогут девочкам справляться с такими проблемами, как давление со стороны сверстников, насилие и буллинг.

    Лемья

    Лемья — преподаватель из Парижа, которая уже пять лет работает тренером по баскетболу на волонтерской основе в Big Bang Ballers в Гренобле. При поддержке Made to Play она планирует приобрести спортивный инвентарь, нанять тренеров и открыть филиал Big Bang Ballers в Сен-Сен-Дени, одном из самых бедных районов Франции, чтобы помочь девочкам из цыганского сообщества обрести уверенность в себе и стать частью баскетбольного сообщества.

    Бо Ван Иерсел

    Бо Ван Иерсел учится на преподавателя физической культуры, чтобы работать в школе для детей с ограниченными возможностями и трудностями в обучении в Хертогенбосе, Нидерланды. Фонд Made to Play поддерживает разработанную ей программу Hub Fit Gurls, которая организует для девочек занятия по разным видам спорта и самообороне, чтобы они могли найти свой источник силы и стать увереннее.

    Подробнее о Gurls Talk

    Игра — это сила

    Сотрудничая с общественными организациями по всему миру, мы ломаем барьеры,
    формируем сообщество единомышленников и помогаем девочками открыть в себе
    потенциал с помощью силы игр и спорта.

    Игра — это сила

    Сотрудничая с общественными организациями по всему миру, мы ломаем барьеры, формируем сообщество единомышленников и помогаем девочками открыть в себе потенциал с помощью силы игр и спорта.

    Вот некоторые из направлений нашей деятельности:

    Дети созданы для движения, но еще им нравится веселиться. Поддерживая правильные программы, мы можем дать девочкам необходимые знания и уверенность в себе, чтобы начать и продолжать играть.

    Тренер — один из главных примеров для подражания для девочек. Инвестируя в программы тренерства и обучения без гендерных предрассудков, мы заботимся о том, чтобы девочки получали положительный опыт от игр и спорта.

    Мы предоставляем девочкам необходимые инструменты и продукты, благодаря которым они могут чувствовать себя комфортно и уверенно.

    Вот некоторые из направлений нашей деятельности:

    Дети созданы для движения, но еще им нравится веселиться. Поддерживая правильные программы, мы можем дать девочкам необходимые знания и уверенность в себе, чтобы начать и продолжать играть.

    Тренер — один из главных примеров для подражания для девочек. Инвестируя в программы тренерства и обучения без гендерных предрассудков, мы заботимся о том, чтобы девочки получали положительный опыт от игр и спорта.

    Мы предоставляем девочкам необходимые инструменты и продукты, благодаря которым они могут чувствовать себя комфортно и уверенно.

    Хватит разговоров, пора действовать

    Будь членом команды

    Мотивируй девочек двигаться по меньшей мере 60 минут в день. Узнай, как наши партнеры по всему миру вовлекают девочек в активный образ жизни и как ты можешь внести свой вклад.

    Подробнее

    Будь членом команды

    Мотивируй девочек двигаться по меньшей мере 60 минут в день. Узнай, как наши партнеры по всему миру вовлекают девочек в активный образ жизни и как ты можешь внести свой вклад.

    Подробнее

    Будь чемпионом

    Поделись с друзьями историями о том, как игры и спорт помогают девочкам развиваться, используя хэштег #MadetoPlay

    #MadeToPlay

    Будь тренером

    Продвигай идеи игр и спорта в своем сообществе. Ознакомься с полезными советами для тренеров и начни менять мир к лучшему.

    Начать

    Сила спорта

    Встречай шесть тренеров из разных уголков мира, которые
    меняют мир для следующего поколения атлетов к лучшему.

    Будь чемпионом

    Поделись с друзьями историями о том, как игры и спорт помогают девочкам развиваться, используя хэштег #MadetoPlay

    #MadeToPlay
    Нейди Сантус

    Нейди Сантус

    Основательница Vida Corrida, Сан-Паулу, Бразилия. В беспорядках на улицах района Сан-Паулу Капан-Редонду Нейди Сантус сначала потеряла своего мужа, а затем и сына, и бег стал для нее средством исцеления. Помня о том, как погибший сын хотел изменить их сообщество, она запустила проект Vida Corrida, который вдохновляет женщин и детей посредством бега. Сейчас Нейди все называют «наш ангел», а в еженедельных пробежках принимает участие более 400 человек. «Спорт изменил мою жизнь, — говорит Нейди. — Так почему он не может изменить жизни этих детей?».

    Линь Мэйчжэнь

    Линь Мэйчжэнь

    Учитель физкультуры в Пэнху, Китай. Линь Мэйчжэнь, учитель физкультуры в деревенской китайской школе, из-за отсутствия спортивного инвентаря в школе вынуждена была проводить уроки на улице. Однажды, возвращаясь с работы, она проезжала мимо автомастерской и увидела груду старых шин. Тогда она подумала: «А почему бы не использовать эти шины на уроках?» Теперь она использует шины в качестве не только спортивных снарядов, но и своеобразных игрушек, таким образом поощряя детей к движению и играм.«40 минут урока — самое счастливое для меня время, — говорит Линь. — Мне так нравится играть с детьми. Я хочу, чтобы у них было счастливое детство».

    Лизбет Телло

    Лизбет Телло

    Marathon Kids, учитель 2 класса, Лос-Анджелес, Калифорния. Большинство детей в начальной школе, где работает Лизбет Телло, живут за чертой бедности. Когда парки рядом со школой заполонили уличные банды и детям не осталось места для игры, Лизбет начала действовать. Обожающая бег Лизбет подала заявку на грант в Marathon Kids. Она хотела создать безопасное место на школьной площадке, где дети могли бы бегать и заниматься другой физической активностью. Сегодня более 300 детей состоят в беговом школьном клубе. Каждую неделю Лизбет отмеряет нужную дистанцию на площадке (например, 5 кругов примерно составляет 1500 метров) и вдохновляет учеников достигать целей. И вот что получается в результате: дети обожают бег и с гордостью носят футболки Marathon Kids. А что самое главное для Лизбет? Она говорит: «Мне нравится видеть лица детей, когда они пересекают финишную черту. Уставшие, но улыбающиеся».

    Юлия Винклер

    Юлия Винклер

    Buntkickgut, координатор программ, Берлин, Германия. Получив в футбольном матче травму, которая не позволила ей дальше играть, Юлия Винклер начала тренировать детей, чтобы оставаться причастной к любимому спорту. Организация Buntkicktgut, в которой работает Юлия, продвигает спорт и занимается социально-просветительской деятельностью. Совместно с Nike и IRC она запустила в Берлине проект Berlin Kickt, обучающий детей универсальному языку футбола и социальным навыками, развивая их эмоциональный интеллект. Здесь обрели дом 15 000 детей-беженцев, и футбол помогает им установить связь с новым сообществом, культурой и одноклассниками. Девочки, живущие в более традиционных сообществах, почти не имеют возможности заниматься спортом. Создавая для них условия, в которых они могут играть в футбол, Юлия и ее коллеги дают девочкам уверенность в том, что они могут добиваться большего. «Я заметила положительные изменения во многих девочках, — говорит Юлия. — Особенно в осанке. Они начинают ходить с поднятой головой».

    Эллен Рамаседи

    Эллен Рамаседи

    Тренер школы Active Schools, Соуэто, Йоханнесбург, ЮАР. Девочки из Соуэто, Йоханнесбург, после школы обычно готовят еду для семьи, делают работу по дому и нянчатся с младшими братьями и сестрами, в то время как мальчики играют в спортивные игры. Тренер местной программы Active Schools Эллен Рамаседи не могла смириться с таким положением дел. Она ломает гендерные и социальные барьеры, чтобы помочь девочкам выйти из традиционных ролей и начать заниматься физической активностью. «Я верю в равноправие, — говорит она. — Девочки должны знать, что у них тоже есть право участвовать в играх». Поощряя физическую активность, Эллен меняет жизни девочек и их будущее. Вот ее мантра: «Если я занимаюсь спортом, почему не могут они? Мы можем делать это вместе».

    Салли Ннамани

    Салли Ннамани

    Руководитель программы, PeacePlayers, Бруклин, Нью-Йорк, США. В возрасте 12 лет Салли переехала с семьей из небольшого городка на юго-востоке Нигерии в пригород на севере Нью-Йорка, и спорт помог ей справиться с сильнейшим культурным шоком. Баскетбол стал ее выходом из этой ситуации, и именно тогда она осознала истинную силу спорта при поиске новых друзей и интеграции в новое сообщество. С тех пор Салли посвятила свою жизнь работе с такими организациями, как Power Play NYC, а теперь она работает с PeacePlayers. Будучи тренером, примером для подражания, наставником и другом, она вдохновляет и мотивирует детей, в особенности девочек, развивать в себе уверенность и способности, а также раскрывать весь свой потенциал на площадке и за ее пределами.

    Девочки в движении меняют мир

    С нашими партнерами, организующими социальные программы,
    мы помогаем девочкам по всему миру приобщаться к движению.

    Будь тренером

    Продвигай идеи игр и спорта в своем сообществе. Ознакомься с полезными советами для тренеров и начни менять мир к лучшему.

    Начать

    Сила спорта

    Встречай шесть тренеров из разных уголков мира, которые меняют мир для следующего поколения атлетов к лучшему.

    Нейди Сантус

    Нейди Сантус

    Основательница Vida Corrida, Сан-Паулу, Бразилия. В беспорядках на улицах района Сан-Паулу Капан-Редонду Нейди Сантус сначала потеряла своего мужа, а затем и сына, и бег стал для нее средством исцеления. Помня о том, как погибший сын хотел изменить их сообщество, она запустила проект Vida Corrida, который вдохновляет женщин и детей посредством бега. Сейчас Нейди все называют «наш ангел», а в еженедельных пробежках принимает участие более 400 человек. «Спорт изменил мою жизнь, — говорит Нейди. — Так почему он не может изменить жизни этих детей?».

    Линь Мэйчжэнь

    Линь Мэйчжэнь

    Учитель физкультуры в Пэнху, Китай. Линь Мэйчжэнь, учитель физкультуры в деревенской китайской школе, из-за отсутствия спортивного инвентаря в школе вынуждена была проводить уроки на улице. Однажды, возвращаясь с работы, она проезжала мимо автомастерской и увидела груду старых шин. Тогда она подумала: «А почему бы не использовать эти шины на уроках?» Теперь она использует шины в качестве не только спортивных снарядов, но и своеобразных игрушек, таким образом поощряя детей к движению и играм.«40 минут урока — самое счастливое для меня время, — говорит Линь. — Мне так нравится играть с детьми. Я хочу, чтобы у них было счастливое детство».

    Лизбет Телло

    Лизбет Телло

    Marathon Kids, учитель 2 класса, Лос-Анджелес, Калифорния. Большинство детей в начальной школе, где работает Лизбет Телло, живут за чертой бедности. Когда парки рядом со школой заполонили уличные банды и детям не осталось места для игры, Лизбет начала действовать. Обожающая бег Лизбет подала заявку на грант в Marathon Kids. Она хотела создать безопасное место на школьной площадке, где дети могли бы бегать и заниматься другой физической активностью. Сегодня более 300 детей состоят в беговом школьном клубе. Каждую неделю Лизбет отмеряет нужную дистанцию на площадке (например, 5 кругов примерно составляет 1500 метров) и вдохновляет учеников достигать целей. И вот что получается в результате: дети обожают бег и с гордостью носят футболки Marathon Kids. А что самое главное для Лизбет? Она говорит: «Мне нравится видеть лица детей, когда они пересекают финишную черту. Уставшие, но улыбающиеся».

    Nike Boundless Girls, Шанхай, Китай

    Nike Boundless Girls, Шанхай, Китай

    В Шанхае, Китай, 200 учениц начальных школ вместе с чемпионкой турнира большого шлема Ли На и актрисой Чжоу Дунъюй отпраздновали запуск программы Nike Boundless Girls, призванной помочь девочкам преодолеть предрассудки в спорте и раскрыть свой потенциал.

    Найти вдохновение
    Nike Legacy Summit, Лос-Анджелес, Калифорния

    Nike Legacy Summit, Лос-Анджелес, Калифорния

    Женщины со всего Лос-Анджелеса посетили открывающее мероприятие саммита Nike Legacy — Women Coach LA. Его цель — увеличить количество женщин-тренеров в городе, а также улучшить условия их работы, вдохновляя и обучая их.

    Фонд Made To Play: Gurls Talk, Европа, Ближний Восток и Африка

    Фонд Made To Play: Gurls Talk, Европа, Ближний Восток и Африка

    Организация Gurls Talk объявила победителей программы фонда Made to Play в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, разработанной для нового поколения женщин-тренеров, которые меняют жизни девочек своих сообществ к лучшему через спорт. Из сотен заявок на участие из 45 стран были выбраны 17 девушек, которые смогут воплотить свои идеи в жизнь при поддержке Nike, Gurls Talk и Women Win.

    Vida Corrida, Сан-Паулу, Бразилия

    Vida Corrida, Сан-Паулу, Бразилия

    В Сан–Паулу более 400 участниц проекта Vida Corrida вместе с чемпионкой мира по прыжкам с шестом Фабианой Мурер и участницей паралимпийских игр Вероникой Хиполиту отпраздновали международный женский день пробежкой по улицам Капан-Редонду.

    Marathon Kids, Остин, Техас

    Marathon Kids, Остин, Техас

    В Остине 4-кратная олимпийская чемпионка Саня Ричардс-Росс нанесла неожиданный визит девочкам из бегового клуба Pflugerville Marathon Kids перед их ежемесячным забегом.

    Air Basketball League, Торонто, Канада

    Air Basketball League, Торонто, Канада

    В Торонто девочки из лиги Air Basketball League, организованной Nike и агентством Toronto Community Housing, узнали вдохновляющие истории успешных женщин, в том числе баскетболистки Кии Нерс из женской НБА. Также девочки приняли участие в открытом уроке, где обсуждалось, как баскетбол помогает преодолевать препятствия.

    La Nuestra Fútbol, Буэнос-Айрес, Аргентина

    La Nuestra Fútbol, Буэнос-Айрес, Аргентина

    В Буэнос-Айресе звезды женской футбольной команды «Бока Хуниорс» Камила Гомез и Флоренсия Киньонез встретились с участницами программы La Nuestra, которая дает девочкам возможность проявить себя в этой традиционно мужской игре.

    Girls in the Game Chicago, Иллинойс, Чикаго

    Girls in the Game Chicago, Иллинойс, Чикаго

    В Чикаго девочки из команды Teen Squad (организация Girls in the Game) приняли участие в дне обучения, тренировок, танцев и обмена идеями. Цель организации Girls in the Game — посредством спорта вдохновлять девочек вести более счастливую и здоровую жизнь и быть более уверенными в себе.

    TRASO, Мехико, Мексика

    TRASO, Мехико, Мексика

    В Мехико девочки из TRASO (Transformación Social), молодежной боксерской программы, собрались в центре Nike House of Her, чтобы весело постигать основы спорта и движения через танец, йогу и тренинг.

    Girls Summit Memphis, Теннесси, США

    Girls Summit Memphis, Теннесси, США

    Nike и клуб «Мемфис Гриззлис» приняли более 400 девочек на третьем ежегодном саммите Girls Summit в Мемфисе, где гостьи попробовали себя в разных видах спорта, поиграли и получили порцию вдохновения.

    She Hoops Series Portland, Орегон, США

    She Hoops Series Portland, Орегон, США

    В Портленде подошла к концу организованная клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» серия She Hoops Series: 5-недельная мастерская, где девочки получили возможность развить базовые баскетбольные навыки.

    Играй на равных в любой точке мира

    Играй на равных в любой точке мира

    Мы поддерживаем девочек по всему миру, раздавая им спортивные бра, чтобы они могли играть уверенно.

    Юлия Винклер

    Юлия Винклер

    Buntkickgut, координатор программ, Берлин, Германия. Получив в футбольном матче травму, которая не позволила ей дальше играть, Юлия Винклер начала тренировать детей, чтобы оставаться причастной к любимому спорту. Организация Buntkicktgut, в которой работает Юлия, продвигает спорт и занимается социально-просветительской деятельностью. Совместно с Nike и IRC она запустила в Берлине проект Berlin Kickt, обучающий детей универсальному языку футбола и социальным навыками, развивая их эмоциональный интеллект. Здесь обрели дом 15 000 детей-беженцев, и футбол помогает им установить связь с новым сообществом, культурой и одноклассниками. Девочки, живущие в более традиционных сообществах, почти не имеют возможности заниматься спортом. Создавая для них условия, в которых они могут играть в футбол, Юлия и ее коллеги дают девочкам уверенность в том, что они могут добиваться большего. «Я заметила положительные изменения во многих девочках, — говорит Юлия. — Особенно в осанке. Они начинают ходить с поднятой головой».

    Эллен Рамаседи

    Эллен Рамаседи

    Тренер школы Active Schools, Соуэто, Йоханнесбург, ЮАР. Девочки из Соуэто, Йоханнесбург, после школы обычно готовят еду для семьи, делают работу по дому и нянчатся с младшими братьями и сестрами, в то время как мальчики играют в спортивные игры. Тренер местной программы Active Schools Эллен Рамаседи не могла смириться с таким положением дел. Она ломает гендерные и социальные барьеры, чтобы помочь девочкам выйти из традиционных ролей и начать заниматься физической активностью. «Я верю в равноправие, — говорит она. — Девочки должны знать, что у них тоже есть право участвовать в играх». Поощряя физическую активность, Эллен меняет жизни девочек и их будущее. Вот ее мантра: «Если я занимаюсь спортом, почему не могут они? Мы можем делать это вместе».

    Салли Ннамани

    Салли Ннамани

    Руководитель программы, PeacePlayers, Бруклин, Нью-Йорк, США. В возрасте 12 лет Салли переехала с семьей из небольшого городка на юго-востоке Нигерии в пригород на севере Нью-Йорка, и спорт помог ей справиться с сильнейшим культурным шоком. Баскетбол стал ее выходом из этой ситуации, и именно тогда она осознала истинную силу спорта при поиске новых друзей и интеграции в новое сообщество. С тех пор Салли посвятила свою жизнь работе с такими организациями, как Power Play NYC, а теперь она работает с PeacePlayers. Будучи тренером, примером для подражания, наставником и другом, она вдохновляет и мотивирует детей, в особенности девочек, развивать в себе уверенность и способности, а также раскрывать весь свой потенциал на площадке и за ее пределами.

    Девочки в движении меняют мир

    С нашими партнерами, организующими социальные программы, мы помогаем девочкам по всему миру приобщаться к движению.

    Nike Boundless Girls, Шанхай, Китай

    Nike Boundless Girls, Шанхай, Китай

    В Шанхае, Китай, 200 учениц начальных школ вместе с чемпионкой турнира большого шлема Ли На и актрисой Чжоу Дунъюй отпраздновали запуск программы Nike Boundless Girls, призванной помочь девочкам преодолеть предрассудки в спорте и раскрыть свой потенциал.

    Найти вдохновение
    Nike Legacy Summit, Лос-Анджелес, Калифорния

    Nike Legacy Summit, Лос-Анджелес, Калифорния

    Женщины со всего Лос-Анджелеса посетили открывающее мероприятие саммита Nike Legacy — Women Coach LA. Его цель — увеличить количество женщин-тренеров в городе, а также улучшить условия их работы, вдохновляя и обучая их.

    Фонд Made To Play: Gurls Talk, Европа, Ближний Восток и Африка

    Фонд Made To Play: Gurls Talk, Европа, Ближний Восток и Африка

    Организация Gurls Talk объявила победителей программы фонда Made to Play в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, разработанной для нового поколения женщин-тренеров, которые меняют жизни девочек своих сообществ к лучшему через спорт. Из сотен заявок на участие из 45 стран были выбраны 17 девушек, которые смогут воплотить свои идеи в жизнь при поддержке Nike, Gurls Talk и Women Win.

    Хватит разговоров, пора действовать

    Будь членом команды

    Мотивируй девочек двигаться по меньшей мере 60 минут в день. Узнай, как наши партнеры по всему миру вовлекают девочек в активный образ жизни и как ты можешь внести свой вклад.

    Подробнее

    Будь чемпионом

    Поделись с друзьями историями о том, как игры и спорт помогают девочкам развиваться, используя хэштег #MadetoPlay

    #MadeToPlay

    Будь тренером

    Продвигай идеи игр и спорта в своем сообществе. Ознакомься с полезными советами для тренеров и начни менять мир к лучшему.

    Начать

    Вовлечение девочек в активный образ жизни — это командная работа. Мы сотрудничаем с организациями по всему миру, чтобы девочки могли получать положительный опыт с помощью игр и спорта.

    Vida Corrida, Сан-Паулу, Бразилия

    Vida Corrida, Сан-Паулу, Бразилия

    В Сан–Паулу более 400 участниц проекта Vida Corrida вместе с чемпионкой мира по прыжкам с шестом Фабианой Мурер и участницей паралимпийских игр Вероникой Хиполиту отпраздновали международный женский день пробежкой по улицам Капан-Редонду.

    Marathon Kids, Остин, Техас

    Marathon Kids, Остин, Техас

    В Остине 4-кратная олимпийская чемпионка Саня Ричардс-Росс нанесла неожиданный визит девочкам из бегового клуба Pflugerville Marathon Kids перед их ежемесячным забегом.

    Air Basketball League, Торонто, Канада

    Air Basketball League, Торонто, Канада

    В Торонто девочки из лиги Air Basketball League, организованной Nike и агентством Toronto Community Housing, узнали вдохновляющие истории успешных женщин, в том числе баскетболистки Кии Нерс из женской НБА. Также девочки приняли участие в открытом уроке, где обсуждалось, как баскетбол помогает преодолевать препятствия.

    La Nuestra Fútbol, Буэнос-Айрес, Аргентина

    La Nuestra Fútbol, Буэнос-Айрес, Аргентина

    В Буэнос-Айресе звезды женской футбольной команды «Бока Хуниорс» Камила Гомез и Флоренсия Киньонез встретились с участницами программы La Nuestra, которая дает девочкам возможность проявить себя в этой традиционно мужской игре.

    Girls in the Game Chicago, Иллинойс, Чикаго

    Girls in the Game Chicago, Иллинойс, Чикаго

    В Чикаго девочки из команды Teen Squad (организация Girls in the Game) приняли участие в дне обучения, тренировок, танцев и обмена идеями. Цель организации Girls in the Game — посредством спорта вдохновлять девочек вести более счастливую и здоровую жизнь и быть более уверенными в себе.

    TRASO, Мехико, Мексика

    TRASO, Мехико, Мексика

    В Мехико девочки из TRASO (Transformación Social), молодежной боксерской программы, собрались в центре Nike House of Her, чтобы весело постигать основы спорта и движения через танец, йогу и тренинг.

    Girls Summit Memphis, Теннесси, США

    Girls Summit Memphis, Теннесси, США

    Nike и клуб «Мемфис Гриззлис» приняли более 400 девочек на третьем ежегодном саммите Girls Summit в Мемфисе, где гостьи попробовали себя в разных видах спорта, поиграли и получили порцию вдохновения.

    She Hoops Series Portland, Орегон, США

    She Hoops Series Portland, Орегон, США

    В Портленде подошла к концу организованная клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» серия She Hoops Series: 5-недельная мастерская, где девочки получили возможность развить базовые баскетбольные навыки.

    Играй на равных в любой точке мира

    Играй на равных в любой точке мира

    Мы поддерживаем девочек по всему миру, раздавая им спортивные бра, чтобы они могли играть уверенно.

    Хватит разговоров, пора действовать

    Будь членом команды

    Мотивируй девочек двигаться по меньшей мере 60 минут в день. Узнай, как наши партнеры по всему миру вовлекают девочек в активный образ жизни и как ты можешь внести свой вклад.

    Подробнее

    Будь чемпионом

    Поделись с друзьями историями о том, как игры и спорт помогают девочкам развиваться, используя хэштег #MadetoPlay

    #MadeToPlay

    Будь тренером

    Продвигай идеи игр и спорта в своем сообществе. Ознакомься с полезными советами для тренеров и начни менять мир к лучшему.

    Начать

    Вовлечение девочек в активный образ жизни — это командная работа. Мы сотрудничаем с организациями по всему миру, чтобы девочки могли получать положительный опыт с помощью игр и спорта.

    Мы верим, что дети не должны сидеть на месте. Они должны играть.

    Узнай больше на сайте COMMUNITYIMPACT.NIKE.COM

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