Made To Play

Салли Ннамани

Руководитель программы, PeacePlayers, Бруклин, Нью-Йорк, США. В возрасте 12 лет Салли переехала с семьей из небольшого городка на юго-востоке Нигерии в пригород на севере Нью-Йорка, и спорт помог ей справиться с сильнейшим культурным шоком. Баскетбол стал ее выходом из этой ситуации, и именно тогда она осознала истинную силу спорта при поиске новых друзей и интеграции в новое сообщество. С тех пор Салли посвятила свою жизнь работе с такими организациями, как Power Play NYC, а теперь она работает с PeacePlayers. Будучи тренером, примером для подражания, наставником и другом, она вдохновляет и мотивирует детей, в особенности девочек, развивать в себе уверенность и способности, а также раскрывать весь свой потенциал на площадке и за ее пределами.