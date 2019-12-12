Она не сможет пойти за мечтой, если будет стоять на месте
А ты знаешь, что большинство девочек не посвящает физической активности даже одного часа в день? На самом же деле, когда они активны, они добиваются большего в спорте и жизни. Проще говоря, игры помогают девочкам быть здоровыми, счастливыми и успешными.
Nike Game Growers
У девочек в США есть возможность развивать спорт в своих
сообществах с помощью инновационной программы
Game Growers, разработанной Nike совместно с
некоторыми командами НБА и женской НБА.
Nike Game Growers
У девочек в США есть возможность развивать спорт в своих сообществах с помощью инновационной программы Game Growers, разработанной Nike совместно с некоторыми командами НБА и женской НБА.
Проект Game Growers предоставляет восьмиклассницам пространство, инструменты, ресурсы и поддержку, необходимые для продвижения изменений в сфере баскетбола и других видов спорта.
Фонд Made To Play: Gurls Talk
Когда девочки играют, они добиваются большего в спорте и жизни. Вместе
с Women Win и Gurls Talk мы организовали фонд Gurls Talk Made to Play
для поддержки женщин, которые меняют жизнь девочек в своих сообществах
к лучшему. Из сотен заявок на участие из 45 стран были выбраны 17 девушек.
Они получат не только средства для своих проектов, направленных на девочек
до 14 лет, но и поддержку и рекомендации по тренировкам от экспертов
Women Win. Узнай истории трех победительниц: они рассказывают, как меняют
жизнь девочек к лучшему через спорт.
Игра — это сила
Сотрудничая с общественными организациями по всему миру, мы ломаем барьеры, формируем сообщество единомышленников и помогаем девочками открыть в себе потенциал с помощью силы игр и спорта.
Мбали Дламини
Мбали Дламини — тренер из Соуэто (ЮАР), которая проводит послешкольные занятия с 120 девочками в рамках программы Altus Sport. Благодаря финансированию Made to Play Мбали расширяет программу, и теперь в нее входят крикет, уличный футбол и игра «Тихий мяч», а также обучение ключевым навыкам, которые помогут девочкам справляться с такими проблемами, как давление со стороны сверстников, насилие и буллинг.
Лемья
Лемья — преподаватель из Парижа, которая уже пять лет работает тренером по баскетболу на волонтерской основе в Big Bang Ballers в Гренобле. При поддержке Made to Play она планирует приобрести спортивный инвентарь, нанять тренеров и открыть филиал Big Bang Ballers в Сен-Сен-Дени, одном из самых бедных районов Франции, чтобы помочь девочкам из цыганского сообщества обрести уверенность в себе и стать частью баскетбольного сообщества.
Бо Ван Иерсел
Бо Ван Иерсел учится на преподавателя физической культуры, чтобы работать в школе для детей с ограниченными возможностями и трудностями в обучении в Хертогенбосе, Нидерланды. Фонд Made to Play поддерживает разработанную ей программу Hub Fit Gurls, которая организует для девочек занятия по разным видам спорта и самообороне, чтобы они могли найти свой источник силы и стать увереннее.
Игра — это сила
Сотрудничая с общественными организациями по всему миру, мы ломаем барьеры,
формируем сообщество единомышленников и помогаем девочками открыть в себе
потенциал с помощью силы игр и спорта.
Игра — это сила
Сотрудничая с общественными организациями по всему миру, мы ломаем барьеры, формируем сообщество единомышленников и помогаем девочками открыть в себе потенциал с помощью силы игр и спорта.
Хватит разговоров, пора действовать
Будь членом команды
Мотивируй девочек двигаться по меньшей мере 60 минут в день. Узнай, как наши партнеры по всему миру вовлекают девочек в активный образ жизни и как ты можешь внести свой вклад.
Будь членом команды
Мотивируй девочек двигаться по меньшей мере 60 минут в день. Узнай, как наши партнеры по всему миру вовлекают девочек в активный образ жизни и как ты можешь внести свой вклад.
Будь чемпионом
Поделись с друзьями историями о том, как игры и спорт помогают девочкам развиваться, используя хэштег #MadetoPlay
Будь тренером
Продвигай идеи игр и спорта в своем сообществе. Ознакомься с полезными советами для тренеров и начни менять мир к лучшему.
Сила спорта
Встречай шесть тренеров из разных уголков мира, которые
меняют мир для следующего поколения атлетов к лучшему.
Будь чемпионом
Поделись с друзьями историями о том, как игры и спорт помогают девочкам развиваться, используя хэштег #MadetoPlay
Девочки в движении меняют мир
С нашими партнерами, организующими социальные программы,
мы помогаем девочкам по всему миру приобщаться к движению.
Будь тренером
Продвигай идеи игр и спорта в своем сообществе. Ознакомься с полезными советами для тренеров и начни менять мир к лучшему.
Сила спорта
Встречай шесть тренеров из разных уголков мира, которые меняют мир для следующего поколения атлетов к лучшему.
Девочки в движении меняют мир
С нашими партнерами, организующими социальные программы, мы помогаем девочкам по всему миру приобщаться к движению.
Хватит разговоров, пора действовать
Будь членом команды
Мотивируй девочек двигаться по меньшей мере 60 минут в день. Узнай, как наши партнеры по всему миру вовлекают девочек в активный образ жизни и как ты можешь внести свой вклад.
Будь чемпионом
Поделись с друзьями историями о том, как игры и спорт помогают девочкам развиваться, используя хэштег #MadetoPlay
Будь тренером
Продвигай идеи игр и спорта в своем сообществе. Ознакомься с полезными советами для тренеров и начни менять мир к лучшему.
Вовлечение девочек в активный образ жизни — это командная работа. Мы сотрудничаем с организациями по всему миру, чтобы девочки могли получать положительный опыт с помощью игр и спорта.
Хватит разговоров, пора действовать
Будь членом команды
Мотивируй девочек двигаться по меньшей мере 60 минут в день. Узнай, как наши партнеры по всему миру вовлекают девочек в активный образ жизни и как ты можешь внести свой вклад.
Будь чемпионом
Поделись с друзьями историями о том, как игры и спорт помогают девочкам развиваться, используя хэштег #MadetoPlay
Будь тренером
Продвигай идеи игр и спорта в своем сообществе. Ознакомься с полезными советами для тренеров и начни менять мир к лучшему.
Вовлечение девочек в активный образ жизни — это командная работа. Мы сотрудничаем с организациями по всему миру, чтобы девочки могли получать положительный опыт с помощью игр и спорта.
Мы верим, что дети не должны сидеть на месте. Они должны играть.
Узнай больше на сайте COMMUNITYIMPACT.NIKE.COM
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