Made To Play

В Чикаго девочки из команды Teen Squad (организация Girls in the Game) приняли участие в дне обучения, тренировок, танцев и обмена идеями. Цель организации Girls in the Game — посредством спорта вдохновлять девочек вести более счастливую и здоровую жизнь и быть более уверенными в себе.