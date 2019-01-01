Nike Joyride
Мягкие и упругие шарики образуют основу инновационной системы амортизации, которая упрощает каждое твое движение, даже во время бега.
Еще более мягкая система амортизации
В течение нескольких лет мы трудились над разработкой шариков, доводя до совершенства их размер и форму, чтобы они давали ощущение мягкости и комфорта во время бега. И вот как это работает: каждый раз, когда ты делаешь шаг, более 10 000 шариков под стопой обеспечивают адаптивную амортизацию и поддержку, а затем возвращают свою изначальную форму, помогая тебе двигаться вперед.
Поглощение ударных нагрузок
Это ощущение мягкости не только помогает отдыхать ногам, но и позволяет всему телу чувствовать себя комфортно. Система амортизации Nike Joyride на 14% эффективнее поглощает ударные нагрузки по сравнению с некоторыми нашими самыми популярными беговыми кроссовками (протестировано в сравнении с Nike Air Zoom Pegasus 36 и Nike Epic React FK2).
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С ума сойти, какая амортизация… Ты как будто ходишь по облаку. Потрясающе удобные! И посадка идеальная. Я определенно выберу их для восстановительных пробежек. Они легкие и невероятно комфортные.
Крэйг Энгельс
Профессиональный бегун на длинные дистанции, Nike Oregon Project
Быстрое восстановление после каждой пробежки
Кроссовки Nike Joyride идеально подходят для каждого бегуна на любом этапе бегового пути. Они помогают ногам восстанавливаться, позволяя тебе бежать сегодня, даже если вчера у тебя была самая длинная (или первая в жизни) пробежка.
Путь Nike Joyride
Уилл Мороски, главный менеджер по продуктам линейки Nike Running, рассказывает о разработке Nike Joyride — от возникновения идеи до ее реализации.
Все началось с просьбы, которую озвучили многие атлеты: найти способ сделать бег более легким. Это непростая задача, которая потребовала поистине креативного и инновационного подхода. На это ушли годы, но Уилл Мороски со своей командой получили большое удовольствие от разработки этого решения.
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Каждый бегун сталкивается с одной и той же проблемой: ударные нагрузки при беге по асфальту. Мы поняли, что нам нужна абсолютно новая система амортизации.
Уилл Мороски
Старший менеджер линейки Nike Running