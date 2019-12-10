Nike Free
Free — это свобода
Технология Nike Free, разработанная для естественной свободы движений, помогает стопе двигаться без ограничений во время бега.
Полная свобода движений
Подметка Nike Free выполнена с вырезанными лазером эластичными желобками, которые уменьшают жесткость пеноматериала и позволяют стопе двигаться естественно.
Ощущение ходьбы босиком
Помимо минималистичного дизайна и дышащего верха кроссовки Nike Free получили плотно прилегающую конструкцию, повторяющую форму стопы, благодаря чему они ощущаются как естественное продолжение ноги.
Непревзойденная гибкость
Гибкие материалы верха и подошвы не ограничивают движения стопы в любом направлении.
В основе дизайна
Природа и наука в основе Nike Free
Тоби Хэтфилд, директор отдела разработки инноваций для атлетов, и Эрик Авар, вице-президент отдела инноваций, провели обширную серию экспериментов, чтобы понять, как двигается при беге босая стопа. Это было одним из первых исследований такого рода, и оно положило начало официальной разработке первых Nike Free.
Кроссовки Nike Free обладают характеристиками, подобранными в рамках лабораторных исследований: сбалансированное распределение давления от пятки до носка, угол отталкивания носка от земли 33 градуса и конструкция для более нейтральной пронации.
Когда исследование бега босиком завершилось, команда начала разрабатывать первые прототипы. Цель была очевидной: дать свободу всем мышцам стопы.
Nike Free копирует модель распределения давления босой стопы точнее, чем любая традиционная обувь.
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Они могут позволить себе любую обувь, но при этом бегают босиком!
Тоби Хэтфилд, один из дизайнеров первых Nike Free, после наблюдения за бегунами мирового класса, тренирующимися босиком.
Шкала Nike Free
Технология Nike Free неизменно способствует естественным движениям тела при беге, но степень естественности может различаться в зависимости от модели. Эти степени отражены на шкале Free. Чем ниже цифра, тем более естественные движения дает модель.