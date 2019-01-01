Каждая деталь новых Mercurial от подошвы до шнурков была тщательно проверена и усовершенствована в стремлении к скорости. «Nike Football неустанно совершенствует свои разработки», — говорит директор по дизайну Ли Чон У. Бутсы стали не только более тонкими и легкими, но и более скоростными на вид. «То, что атлеты выглядят быстрее своих соперников, дает им моральное преимущество», — объясняет Ли.
Основа скорости
Ощущение скорости начинается с подошвы. Графика, вдохновленная историей Mercurial и Nike, охватывает нижнюю часть, не занятую уникальной разделенной подошвой. «Яркая графика на бутсах Mercurial сразу бросается в глаза, — говорит ведущий дизайнер Джессика Трессер. — Она создает стремительный образ, подчеркивающий технологии».
Скорость в деталях
Дизайнеры искали логотип Swoosh, который передал бы стремление к максимальной скорости. Они выбрали логотип с кроссовок Nike Zoom VaporFly Elite, созданных для Элиуда Кипчоге и его попытки поставить мировой рекорд в марафоне. Эффектный Swoosh с революционных беговых кроссовок вдохновил дизайнеров на создание новых Mercurial, воплощающих в деталях нашу страсть к скорости.
Покори новую высоту
Завершающим элементом нового дизайна, вдохновленного скоростью, стал цвет. Ярко-синяя модель дополнена белым цветом и блестящим покрытием, переливающимся на свету. «Нас вдохновил вид из кабины пилота, когда самолет летит сквозь облака, — рассказывает дизайнер по цвету Дэвид Гамбоа. — В легкой и яркой обуви атлеты стремятся двигаться быстрее».