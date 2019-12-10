Nike Flyleather

    Nike Flyleather

    Nike Flyleather

    Что такое Nike Flyleather?

    Технологичный кожаный материал, который выглядит, пахнет и ощущается как натуральная кожа, создан путем переплетения переработанных кожаных волокон (не менее 50% в составе) с помощью инновационного экологичного процесса, использующего энергию воды.

    Лучшая версия натуральной кожи

    В Nike Flyleather используется кожа, которая оказывается лишней при производстве. Это на 40% более легкий и в 5 раз более износоустойчивый материал по сравнению с классической кожей. Эта технология позволяет использовать меньше воды и снизить объем выброса углерода по сравнению с производством натуральной кожи.

    Защитим землю от мусора

    При классическом способе производства кожаной обуви часть кожи не задействуется и попадает в отходы. Мы используем эти кожаные волокна для создания более экологичного материала.

    Открой преимущества

    Легкость

    Легкость

    Nike Flyleather на 40% легче классической высококачественной кожи.

    Прочность

    Прочность

    Материал Nike Flyleather в 5 раз устойчивее к износу по сравнению с классической высококачественной кожей.

    Экологичность

    Экологичность

    Технология Nike Flyleather позволяет снизить объем выброса углерода по сравнению с производством натуральной кожи.

    В основе дизайна

    Идея создания Nike Flyleather зародилась, когда мы решили сделать кожу самым функциональным материалом, каким она была до разработки инновационной сетки Engineered mesh и материала Flyknit. При этом мы хотели сохранить характеристики, которые так нравятся нам в коже: внешний вид, текстуру и даже запах.

    А еще мы хотели сократить негативное воздействие на окружающую среду при производстве кожи, которое всегда требовало не просто много энергии и химических веществ, но и оставляло огромное количество неиспользованных материалов. Поэтому мы хотели не только усовершенствовать кожу, но и сделать процесс производства более экологичным.

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    Flyleather — самый экологичный кожаный материал, разработанный Nike

    Бупеш Дуа, директор отдела технологий материалов Nike