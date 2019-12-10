Nike Flyleather
Что такое Nike Flyleather?
Технологичный кожаный материал, который выглядит, пахнет и ощущается как натуральная кожа, создан путем переплетения переработанных кожаных волокон (не менее 50% в составе) с помощью инновационного экологичного процесса, использующего энергию воды.
Лучшая версия натуральной кожи
В Nike Flyleather используется кожа, которая оказывается лишней при производстве. Это на 40% более легкий и в 5 раз более износоустойчивый материал по сравнению с классической кожей. Эта технология позволяет использовать меньше воды и снизить объем выброса углерода по сравнению с производством натуральной кожи.
Защитим землю от мусора
При классическом способе производства кожаной обуви часть кожи не задействуется и попадает в отходы. Мы используем эти кожаные волокна для создания более экологичного материала.
Идея создания Nike Flyleather зародилась, когда мы решили сделать кожу самым функциональным материалом, каким она была до разработки инновационной сетки Engineered mesh и материала Flyknit. При этом мы хотели сохранить характеристики, которые так нравятся нам в коже: внешний вид, текстуру и даже запах.
А еще мы хотели сократить негативное воздействие на окружающую среду при производстве кожи, которое всегда требовало не просто много энергии и химических веществ, но и оставляло огромное количество неиспользованных материалов. Поэтому мы хотели не только усовершенствовать кожу, но и сделать процесс производства более экологичным.
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Flyleather — самый экологичный кожаный материал, разработанный Nike
Бупеш Дуа, директор отдела технологий материалов Nike