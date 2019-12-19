Nike Flyknit
Легкость. Вентиляция. Поддержка.
Технология Nike Flyknit задействует высокопрочные волокна для создания легкого верха с зонами поддержки, эластичности и вентиляции.
Технология Nike Flyknit
Приняв во внимание самые популярные пожелания бегунов, специалисты Nike разработали материал, который плотно прилегает к стопе, обеспечивая необходимую для занятий спортом поддержку и прочность.
Что такое Nike Flyknit?
Материал из прочных и легких пучков волокон, сплетенных в цельный верх для надежной фиксации стопы.
Как работает Nike Flyknit
В одном верхе из материала Flyknit используется несколько вариантов плетения. В некоторых зонах плетение более плотное для дополнительной поддержки, другие — имеют более высокий коэффициент эластичности или воздухопроницаемости. Определить расположение этих зон дизайнерам Nike помогли более 40 лет исследований биомеханики стопы.