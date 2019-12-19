Nike FlyKnit

    Nike FlyKnit

    Nike Flyknit

    Легкость. Вентиляция. Поддержка.

    Технология Nike Flyknit задействует высокопрочные волокна для создания легкого верха с зонами поддержки, эластичности и вентиляции.

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    Технология Nike Flyknit

    Приняв во внимание самые популярные пожелания бегунов, специалисты Nike разработали материал, который плотно прилегает к стопе, обеспечивая необходимую для занятий спортом поддержку и прочность.

    Что такое Nike Flyknit?

    Материал из прочных и легких пучков волокон, сплетенных в цельный верх для надежной фиксации стопы.

    Как работает Nike Flyknit

    В одном верхе из материала Flyknit используется несколько вариантов плетения. В некоторых зонах плетение более плотное для дополнительной поддержки, другие — имеют более высокий коэффициент эластичности или воздухопроницаемости. Определить расположение этих зон дизайнерам Nike помогли более 40 лет исследований биомеханики стопы.

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    Nike Flyknit для бега

    Nike Flyknit для бега

    Дышащая конструкция и зональная поддержка для комфорта на самых длинных дистанциях.

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    Nike Flyknit для баскетбола

    Nike Flyknit для баскетбола

    Зоны эластичности и поддержки там, где это необходимо.

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    Nike Flyknit для жизни

    Nike Flyknit для жизни

    Превосходное касание, контроль мяча и мощный удар благодаря удобной плотной посадке.

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