Что такое Nike FlyEase?

Системы, которые позволяют легко надевать обувь и фиксировать посадку без ущерба для уровня комфорта и функциональности.

FlyEase — это новый стандарт универсального дизайна. Мы представляем новые версии лучших моделей обуви Nike, чтобы дать возможности и преимущества всем атлетам*.

Зафиксируй

Регулируемые ремешки позволяют легко затянуть посадку или снять кроссовку одной рукой.

Никаких шнурков

Затягивай или ослабляй шнуровку одним плавным движением для плотной посадки без шнурков.

Надевай и вперед

Просто отогни область пятки: некоторые модели выполнены с магнитом на пятке, чтобы конструкция оставалась открытой, пока ты надеваешь кроссовку.

Вперед к будущему дизайна

В основе обуви Nike FlyEase лежит простая философия дизайна: создать более продуманную и удобную обувь для атлетов любых возможностей. Конструкция Nike FlyEase должна соответствовать как минимум двум из трех следующих критериев:

  1. Удобно открываться и закрываться
  2. Легко надеваться и сниматься
  3. Быть адаптивной и подходить для любой формы и размера стопы