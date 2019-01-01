Системы, которые позволяют легко надевать обувь и фиксировать посадку без ущерба для уровня комфорта и функциональности.
FlyEase — это новый стандарт универсального дизайна. Мы представляем новые версии лучших моделей обуви Nike, чтобы дать возможности и преимущества всем атлетам*.
Зафиксируй
Регулируемые ремешки позволяют легко затянуть посадку или снять кроссовку одной рукой.
Никаких шнурков
Затягивай или ослабляй шнуровку одним плавным движением для плотной посадки без шнурков.
Надевай и вперед
Просто отогни область пятки: некоторые модели выполнены с магнитом на пятке, чтобы конструкция оставалась открытой, пока ты надеваешь кроссовку.
Вперед к будущему дизайна
В основе обуви Nike FlyEase лежит простая философия дизайна: создать более продуманную и удобную обувь для атлетов любых возможностей. Конструкция Nike FlyEase должна соответствовать как минимум двум из трех следующих критериев: