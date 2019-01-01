Nike Zoom Air Freak 1
Единственные в своем роде
Возьми игру под контроль в первых фирменных кроссовках Янниса Адетокумбо Nike Air Zoom Freak 1. Они дополняют его неудержимую мощь системой поддержки, фиксирующей переднюю часть стопы, улучшенным сцеплением и защищающей от ударных нагрузок амортизацией Zoom Air. Идеальное сочетание для неумолимого скоростного стиля игры Янниса.
В основе дизайна
Nike Zoom Air Freak 1
В качестве первой фирменной модели Янниса мы представляем универсальные баскетбольные кроссовки с дизайном, вдохновленным его историей и его семьей.
Сцепление, напоминающее о семье
Рисунок протектора, обеспечивающий сцепление в любом направлении, выполнен в виде трех больших роз — это дань уважения Чарльзу, покойному отцу Янниса. «Мы выбрали розы, потому что мой отец любил их, — рассказывает Яннис. — Что бы я ни делал, он всегда будет рядом, чтобы помочь мне».
Братская любовь
Как и четверо братьев Адетокумбо, ремешки в передней части стопы формируют мощную систему поддержки. «Ремешки символизируют моих четверых братьев, которые для меня очень много значат, — говорит Яннис. — Они всегда помогали мне твердо стоять на ногах и не задирать нос».
Многослойная система амортизации
Расположенные друг над другом вставки Zoom Air в области пятки обеспечивают мгновенную амортизацию, смягчая ударные нагрузки при приземлении. «Моя игра включает много прыжков и резких рывков, поэтому наличие двух воздушных подушек для меня было очень важно», — говорит Яннис.