PG 3
Почувствуй уют
Универсальный игрок Пол Джордж чувствует себя одинаково комфортно на обеих сторонах площадки. Выбирай PG 3, созданные для уютной поддержки при игре на любой позиции.
Абсолютный комфорт
Внутренняя вставка на половину длины надежно фиксирует стопу. Мягкий бортик, покрытый гладким и прочным высококачественным материалом рипстоп, обхватывает голеностоп.
Неземное сцепление
Рисунок протектора, напоминающий лунные кратеры, обеспечивает сцепление при движении в любом направлении.
Мгновенная амортизация
Вставка Zoom Air обеспечивает упругую амортизацию, придавая дополнительный импульс движению.
В основе дизайна
PG 3
Дизайнер обуви Nike Тони Хардман продолжил эволюцию фирменной линейки Пола Джорджа в модели PG 3. Он выбрал более мягкую и упругую систему амортизации, гибкий и мягкий бортик, а также рисунок подметки, напоминающий лунные кратеры, для отличного сцепления в любом направлении.