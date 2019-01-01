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PG 3

Почувствуй уют

Универсальный игрок Пол Джордж чувствует себя одинаково комфортно на обеих сторонах площадки. Выбирай PG 3, созданные для уютной поддержки при игре на любой позиции.

PG 3

Абсолютный комфорт

Внутренняя вставка на половину длины надежно фиксирует стопу. Мягкий бортик, покрытый гладким и прочным высококачественным материалом рипстоп, обхватывает голеностоп.

Неземное сцепление

Рисунок протектора, напоминающий лунные кратеры, обеспечивает сцепление при движении в любом направлении.

Мгновенная амортизация

Вставка Zoom Air обеспечивает упругую амортизацию, придавая дополнительный импульс движению.

В основе дизайна

PG 3

Дизайнер обуви Nike Тони Хардман продолжил эволюцию фирменной линейки Пола Джорджа в модели PG 3. Он выбрал более мягкую и упругую систему амортизации, гибкий и мягкий бортик, а также рисунок подметки, напоминающий лунные кратеры, для отличного сцепления в любом направлении.