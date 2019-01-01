PG 2
Спокойствие в хаосе
Поддерживающие ремешки обеспечивают комфорт при движении, а система Nike Zoom Air амортизирует каждый шаг на высокой скорости.
Непрерывная скорость
Упругая вставка Zoom Air для амортизации в течение всего матча.
Надежная посадка
Внутренняя часть на половину длины для идеальной надежной посадки.
Фиксация и поддержка
Система адаптивных ремешков фиксирует переднюю часть стопы.
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Фиксация передней части стопы помогает мне сохранять скорость и реагировать максимально быстро на любой позиции и под любым углом.
Пол Джордж
В основе дизайна
PG 2
Несмотря на смену команды, универсальному игроку Полу Джорджу по-прежнему нужна функциональная обувь. Поэтому дизайнер обуви Тони Хардман создал на основе превосходной модели PG 1 новые, еще более совершенные кроссовки, отвечающие требованиям безупречной игры легкого форварда.
Надежная защита
Для игры Полу Джорджу нужны кроссовки с очень плотной посадкой и отличной поддержкой. Чтобы улучшить систему поддержки, Тони Хардман добавил эластичную зону в передней части, которая повторяет движения стопы. Затем он дополнил верхнюю часть эластичной зоны динамичными напоминающими крылья вставками для усиленной поддержки. «Они поддерживают стопу примерно как PG 1, — говорит Тони, — но устраняют проблему, когда ремешок располагался слишком свободно на узкой стопе».
Мгновенная атака
Команда дизайнеров во главе с Тони Хардманом хотела дать Полу Джорджу больше амортизации, увеличив высоту вставки Nike Zoom Air до 10 мм. «Мы использовали мягкую стельку как в модели PG 1, чтобы сохранить уровень комфорта, и расположили вставку Zoom прямо под стелькой, заполнив ей все пространство до слоя резины».
В основе дизайна
PG 2
Несмотря на смену команды, универсальному игроку Полу Джорджу по-прежнему нужна функциональная обувь. Поэтому дизайнер обуви Тони Хардман создал на основе превосходной модели PG 1 новые, еще более совершенные кроссовки, отвечающие требованиям безупречной игры легкого форварда.
Надежная защита
Для игры Полу Джорджу нужны кроссовки с очень плотной посадкой и отличной поддержкой. Чтобы улучшить систему поддержки, Тони Хардман добавил эластичную зону в передней части, которая повторяет движения стопы. Затем он дополнил верхнюю часть эластичной зоны динамичными напоминающими крылья вставками для усиленной поддержки. «Они поддерживают стопу примерно как PG 1, — говорит Тони, — но устраняют проблему, когда ремешок располагался слишком свободно на узкой стопе».
Мгновенная атака
Команда дизайнеров во главе с Тони Хардманом хотела дать Полу Джорджу больше амортизации, увеличив высоту вставки Nike Zoom Air до 10 мм. «Мы использовали мягкую стельку как в модели PG 1, чтобы сохранить уровень комфорта, и расположили вставку Zoom прямо под стелькой, заполнив ей все пространство до слоя резины».