PG 1
Мощь на любой позиции
Они созданы для универсальных игроков, которые свободно перемещаются между защитой и нападением с первой минуты и до финального свистка.
PG 1
Играть как Пол Джордж значит быть универсальным игроком, демонстрирующим свое мастерство на любой позиции и в любой ситуации. PG 1 созданы с учетом этой особенности атлета, поэтому они обеспечивают мгновенную амортизацию, фиксацию, стабилизацию и мягкость для непревзойденной результативности на любой позиции.
Фиксация и стабилизация
Ремешок в передней части с технологией Flywire обеспечивает стабилизацию для плавных движений стопы в любом направлении.
Абсолютный комфорт
Внутренняя вставка во всю длину и мягкая стелька отвечают за непревзойденный комфорт на протяжении всей игры.
Мгновенная амортизация
Низкопрофильная вставка Nike Zoom Air обеспечивает легкость и мгновенную амортизацию для скоростных маневров на каждой игре.
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Мне нравится, когда стопа плотно зафиксирована в обуви. Надев кроссовки, мгновенно ощущаешь комфорт. А фиксацию обеспечивает ремешок в передней части стопы.
Пол Джордж
В основе дизайна
Собственное видение
Несколько лет назад Пол Джордж показал дизайнерам Nike собственный эскиз идеальной обуви. Он рассказал, какая обувь ему нужна: фиксирующая стопу, мягкая, удобная и с уникальным дизайном, который отлично смотрится как на площадке, так и на улице. Пол Джордж тесно сотрудничал с дизайнерами Nike, прорабатывая каждую деталь, чтобы воплотить свое видение идеальных кроссовок. Так им удалось создать модель, которая не только позволила Полу реализовать весь свой потенциал, но и усилить его универсальную игру.
Потрясающая посадка
Узнав, что Пол выбирает обувь на полразмера меньше для более плотной посадки, дизайнеры Nike принялись за разработку обуви, которая обеспечивает не только необходимую атлету фиксацию, но и дополнительный комфорт. За основу они взяли концепцию Пола с ремешком в передней части стопы и сверхлегкими и очень прочными интегрированными нитями Flywire для идеального баланса гибкости и поддержки. Такая конструкция позволяет знаменитому универсальному игроку ростом 2 м 6 см двигаться в любом направлении и выполнять резкие рывки. Также дизайнеры сделали стельку более толстой, что обеспечило мягкость и комфорт. «Ты надеваешь их и чувствуешь только непревзойденный комфорт», — говорит дизайнер Nike Тони Хардман.
Уникальный дизайн
Свободное от игр и тренировок время Пол Джордж любит проводить на рыбалке. «Вот такая он разносторонняя личность», — рассказывает Тони Хардман. Пол хотел отразить в дизайне свои увлечения и важные для него события, поэтому здесь есть детали, вдохновленные рыбалкой, напоминание о рождении дочери и почтовые коды Палмдейла и Индианы. На правой кроссовке даже есть полоса, символизирующая титановый стержень, который атлету имплантировали после травмы в 2014 году, и долгий путь Пола к восстановлению. А минималистичная замша — это отсылка к элегантному стилю Пола вне площадки.