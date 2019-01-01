Nike Basketball
Paul George x NASA
Универсальный игрок выполняет миссию по выходу на новый рубеж с моделями из коллаборации Nike x NASA.
Джордж всегда находит мотивацию в одной из своих любимых цитат: «Как может небо быть пределом, если человек уже оставил свой след на Луне». Эта мысль отражает путь, который он прошел от парня из небольшого городка Палмдейл в Калифорнии до звезды НБА, а также его стремление двигаться вперед. Коллекция PG x NASA выражает желание Джорджа расширять границы своей игры, покоряя все новые рубежи.
Исследовательский центр НАСА в Палмдейле — родном городе Пола Джорджа — стал источником вдохновения для дизайнеров, объединив в себе мир космоса и баскетбола. «Палмдейл сделал меня тем, кто я есть, — говорит Пол. — Я с гордостью представляю свой город».