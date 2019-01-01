Леброн Джеймс и Air
Технология Air появилась в моделях фирменной линейки Леброна, поскольку она дает то, что ему требуется: импульс к движению и защиту. Ее многолетнее присутствие в бренде привело к формированию крепкого союза LeBron и Air. «Все мои кроссовки объединяет технология Air, — говорит Леброн. — Я люблю Air».
Чтобы вывести игру Леброна на новый уровень, мы улучшали амортизацию в каждой из 17 моделей фирменной линейки. Однако для Леброна нет ничего лучше Air. «Я пробовал модели с другой амортизацией, — говорит Леброн. — Но, если честно, Air для меня — идеал».