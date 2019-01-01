Любовь к функциональности Air не заканчивается. Кроссовки LeBron 17 сочетают первую в своем роде вставку Max Air в области пятки с двумя подушками Zoom Air в передней части стопы для комфорта и амортизации. Модель LeBron 17 также дополнена инновационным, невероятно легким верхом из материала Knitposite для максимальной свободы движений и гибкости.
История создания LeBron 17
При разработке кроссовок LeBron 17 Леброн Джеймс поставил перед дизайнером Nike Джейсоном Петри и его командой сложную задачу: создать модель, в которой можно «без страха играть на полную». Это требование привело Джейсона к созданию кроссовок с технологией Air для защиты и скорости на новом уровне.
Сила и функциональность
Самая крупная среди баскетбольных кроссовок вставка Max Air в области пятки обеспечивает непревзойденную амортизацию без ущерба для стабилизации и комфорта.
Лови момент
В передней части расположены две подушки Zoom Air толщиной 15 мм (максимального объема) для непревзойденной амортизации, взрывных движений и молниеносной скорости.
Гибкость и защита
Новая конструкция Knitposite, сочетающая адаптивную посадку Flyknit и защитные характеристики Foamposite, создает легкий, плотно прилегающий верх с прочным каркасом в ключевых зонах для бесстрашной игры.
LeBron и Air: история в картинках
С тех пор как Леброн впервые представил свои фирменные кроссовки, дизайнеры адаптировали модели Air к его постоянно меняющемуся стилю игры. Узнай больше об эволюции фирменной линии Леброна и еще раз взгляни на яркие этапы его блистательной карьеры.