LeBron 16
Для сильнейших
Динамичные, стремительные и мощные — LeBron 16 стали воплощением самого Короля.
BattleKnit 2.0
BattleKnit 2.0, разработанный специально для Леброна, — это самый прочный материал, используемый в нашей баскетбольной обуви. Он обеспечивает потрясающую гибкость и мощную фиксацию для агрессивной и разноплановой игры.
Сочетание технологий Max Air и Zoom Air
Обновленная подметка LeBron 16 обеспечивает комфорт и амортизацию благодаря подушке Max Air по всей длине с интегрированными в нее упругими вставками Zoom Air. А благодаря анатомически продуманной форме она повторяет естественные движения стопы.
Регулируемая посадка
Кроссовки LeBron 16 получили регулируемый язычок, благодаря которому их удобно снимать и надевать, а также надежную систему фиксации и гибкую адаптивную конструкцию.
В основе дизайна
LeBron 16
«LeBron 16 очень легкие. Может даже показаться, что они не справятся с нагрузкой, — говорит Леброн Джеймс. — Но как только ты надеваешь кроссовки, сразу чувствуешь их силу. Технология BattleKnit 2.0 позволяет бегать, прыгать, резко останавливаться и менять направление движения, чувствуя при этом потрясающий комфорт. Это уникальное ощущение».
Дизайнер LeBron 16 Джейсон Петри рассказывает об инновационной технологии BattleKnit 2.0 подробнее: «16-я модель стала более гибкой, чем 15-я. А ее верх, созданный по технологии BattleKnit 2.0, выполнен из высокопрочных волокон — они выдерживают больше, чем любое другое волокно, используемое в наших баскетбольных моделях. Это позволяет двигаться стопе быстро и естественно. А система фиксации удерживает стопу лучше, чем LeBron 15 и любые другие модели в истории».