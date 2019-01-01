LeBron 16

Для сильнейших

Динамичные, стремительные и мощные — LeBron 16 стали воплощением самого Короля.

LeBron 16

BattleKnit 2.0

BattleKnit 2.0, разработанный специально для Леброна, — это самый прочный материал, используемый в нашей баскетбольной обуви. Он обеспечивает потрясающую гибкость и мощную фиксацию для агрессивной и разноплановой игры.

Сочетание технологий Max Air и Zoom Air

Обновленная подметка LeBron 16 обеспечивает комфорт и амортизацию благодаря подушке Max Air по всей длине с интегрированными в нее упругими вставками Zoom Air. А благодаря анатомически продуманной форме она повторяет естественные движения стопы.

Регулируемая посадка

Кроссовки LeBron 16 получили регулируемый язычок, благодаря которому их удобно снимать и надевать, а также надежную систему фиксации и гибкую адаптивную конструкцию.

В основе дизайна

LeBron 16

«LeBron 16 очень легкие. Может даже показаться, что они не справятся с нагрузкой, — говорит Леброн Джеймс. — Но как только ты надеваешь кроссовки, сразу чувствуешь их силу. Технология BattleKnit 2.0 позволяет бегать, прыгать, резко останавливаться и менять направление движения, чувствуя при этом потрясающий комфорт. Это уникальное ощущение».

Дизайнер LeBron 16 Джейсон Петри рассказывает об инновационной технологии BattleKnit 2.0 подробнее: «16-я модель стала более гибкой, чем 15-я. А ее верх, созданный по технологии BattleKnit 2.0, выполнен из высокопрочных волокон — они выдерживают больше, чем любое другое волокно, используемое в наших баскетбольных моделях. Это позволяет двигаться стопе быстро и естественно. А система фиксации удерживает стопу лучше, чем LeBron 15 и любые другие модели в истории».