LeBron 15
Для непобедимых
Новый материал BattleKnit и мощная система амортизации соответствуют требованиям самых динамичных игроков.
BattleKnit
Ультралегкий материал BattleKnit — новая версия материала Flyknit, разработанная специально для Леброна, — обеспечивает эластичность, поддержку и надежную фиксацию.
Плотная посадка
Внутренняя вставка во всю длину обеспечивает надежную плотную посадку. Высокоэластичный бортик поддерживает область голеностопа, не сковывая движений. Кроме того, благодаря особой конструкции бортика обувь удобно надевать и снимать.
Сочетание вставок Zoom и Max
Это первые баскетбольные кроссовки, в которых сочетаются технологии Nike Zoom Air и Max Air. Такая комбинация смягчает приземления и позволяет мощным игрокам двигаться на максимальной скорости.
В основе дизайна
LeBron 15
Дизайнер Nike Джейсон Петри работает с Леброном Джеймсом более десяти лет. Они понимают друг друга с полуслова. Когда началась работа над пятнадцатой моделью кроссовок Леброна, они планировали создать стильный, современный и амбициозный, но сохраняющий классические элементы дизайн. Они выбрали детали, которые должны остаться неизменными, и области, в которых можно выйти за рамки традиций. Теперь Джейсон Петри рассказывает, каким получился дизайн LeBron 15.
Материал для Леброна
Когда Джейсон Петри и его команда показали Леброну одну из первых версий материала Flyknit, Леброн остался очень доволен. Однако он не был уверен в прочности материала. Поэтому команда Nike по разработке материалов начала работать в совершенно другом направлении. Команда стремилась к тому, чтобы ткань обеспечивала не только надежную фиксацию, но и свободу движений, когда это необходимо. Результатом работы стал материал BattleKnit. «Нам удалось обеспечить защиту, эластичность и эффективность в необходимых зонах, — говорит Джейсон, — здесь все включено».
Объединение технологий амортизации
Абсолютно новая система амортизации в модели LeBron 15 создана для таких стремительных игроков, как Леброн. Это сочетание вставок Max Air и Nike Zoom Air. «Леброну нравится система Max Air», — говорит Джейсон Петри. Такое сочетание позволяет бегать с максимальной скоростью и прыгать в полную силу, поглощает нагрузки при резких остановках и помогает быстро изменить направление движения. «Новая система предлагает все преимущества Zoom Air, а также комфорт вставки Max Air», — рассказывает Джейсон.